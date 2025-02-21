Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emil Audero Diusahakan Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |06:01 WIB
Emil Audero Diusahakan Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Emil Audero berpotensi perkuat Timnas Indonesia lawan Australai dan Bahrain. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

EMIL Audero diusahakan masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

“Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia ketambahan satu kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero, kata Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemaman, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (21/2/2025).

Emil Audero. Palermo. (Foto: Instagram/palermofficial)

“Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan kita doakan bersama, kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan (Emil Audero membela Timnas Indonesia) pada bulan Maret. Diusahakan, Emil Audero sudah tersedia saat melawan Australia,” lanjut manajer Persija Jakarta pada 2002-2003 ini.

1. Mubazir Naturalisasi Emil Audero?

Banyak yang bilang, menaturalisasi Emil Audero yang kini merumput bersama klub Serie B, Palermo, sebagai hal yang mubazir. Penyebabnya karena Timnas Indonesia sudah memiliki kiper jempolan atas nama Maarten Paes.

Ditambah lagi, sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air masih sakit hati dengan ucapan ayah Emil Audero, Edy Mulyadi, pada akhir 2021. Saat itu, Edy Mulyadi meremehkan Indonesia dan menyebut sang anak lebih memilih membela Italia ketimbang Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
