HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Misteri Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Indonesia yang Disebut Gabung Real Madrid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |16:09 WIB
Kisah Misteri Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Indonesia yang Disebut Gabung Real Madrid
Simak kisah misteri Sugimin Hidayatullah yang disebut akan bergabung ke Santiago Bernabeu markas Real Madrid (Foto: UEFA)
A
A
A

KISAH Sugimin Hidayatullah menarik untuk diulas. Sebab, sosok misterius ini disebut gabung Real Madrid.

Nama Sugimin ramai diperbincangkan pada musim panas 2012. Hal tersebut tidak terlepas dari kunjungan pelatih Real Madrid saat itu yakni Jose Mourinho ke Indonesia.

1. Sosok

sugimin hidayatullah

Pria asal Portugal itu sebetulnya ke Indonesia untuk menjadi komentator di salah satu pertandingan Piala Eropa 2012 yang tayang di RCTI. Namun, kehadiran Mou malah dihubung-hubungkan dengan rencana Madrid merekrut pesepakbola Indonesia.

Hal itu diungkapkan pengamat sepakbola Tanah Air Pangeran Siahaan di akun X-nya @pangeransiahaan. Ketika itu, ia mengatakan Madrid ingin memboyong Sugimin dengan harga 7 juta euro atau kini setara Rp117,9 miliar. 

Alhasil, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang bertanya-tanya, siapa sosok sang pemain sebenarnya? Sebab, saat itu tidak ada pesepakbola bernama Sugimin di kasta teratas Liga Super Indonesia mau pun divisi-divisi bawahnya.

2. Fiktif

Setelah ditelusuri lebih jauh, Sugimin Hidayatullah hanyalah pesepakbola fiktif. Apa yang dilakukan Pangeraan sejatinya pernah dilakukan jurnalis Irlandia pada 2003.

 

Telusuri berita bola lainnya
