Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Bicara Nasib Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Tampil Buruk di Piala Asia U-20 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |22:31 WIB
PSSI Bicara Nasib Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Tampil Buruk di Piala Asia U-20 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri bersama Kurniawan Dwi Yulianto. (Foto: PSSI)
A
A
A

BOGOR - Anggota Exco PSSI, Sumardji berbicara mengenai nasib Indra Sjafri yang gagal membawa Timnas Indonesia U-20 bersinar di Piala Asia U-20 2025. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu, membahas masa depan Indra Sjafri harus melalui rapat exco, sehingga dirinya pun tak bisa memberikan pernyataan apapun.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia U-20 telah menyelesaikan seluruh pertandingan di Grup C. Mereka mengemas satu poin saja, hasil dari dua kekalahan lawan Iran U-20 (0-3) dan Uzbekistan U-20 (1-3), serta yang terbaru imbang kontra Yaman U-20 (0-0).

Ini jelas menjadi hasil yang cukup mengecewakan. Sebab Timnas Indonesia U-20 gagal lolos ke fase gugur. Padahal, tim arahan Indra Sjafri itu sudah menjalani persiapan yang cukup matang dengan TC di Eropa sampai melakoni laga uji coba internasional.

Tak ayal jika nasib Indra Sjafri menjadi pertanyaan, mengingat hasil minor yang didapat Timnas Indonesia U-20. Sumardji pun angkat bicara ketika disinggung soal nasib pelatih asal Sumatera Barat itu,

1. Bicara Nasib Indra Sjafri

Indra Sjafri berharap Timnas Indonesia U-20 gunakan pemain jersey baru di Piala Asia U-20 2025

Hanya saja, Sumardji mengatakan kalau dirinya tidak bisa berkomentar banyak. Sebab hal seperti ini akan dibahad terlebih dahulu melalui rapat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI terkait evaluasi Timnas Indonesia U-20. 

"Kalau soal itu (Nasib Indra Sjafri) tentu saya tidak bisa menyampaikan. Kenapa? Karena itu kan harus melalui mekanisme yang ada," kata Sumardji di Stadion Pakansari, dikutip Rabu (19/2/2025).

"Di kami kan membiasakan diri untuk mengevaluasi itu pasti melalui rapat exco. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu itu hanya berdasarkan satu dua orang, tidak bisa," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.webp
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Terheran-Heran saat Sassuolo Kebobolan Sebelum Menyentuh Bola
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement