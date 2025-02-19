PSSI Bicara Nasib Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Tampil Buruk di Piala Asia U-20 2025

BOGOR - Anggota Exco PSSI, Sumardji berbicara mengenai nasib Indra Sjafri yang gagal membawa Timnas Indonesia U-20 bersinar di Piala Asia U-20 2025. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu, membahas masa depan Indra Sjafri harus melalui rapat exco, sehingga dirinya pun tak bisa memberikan pernyataan apapun.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia U-20 telah menyelesaikan seluruh pertandingan di Grup C. Mereka mengemas satu poin saja, hasil dari dua kekalahan lawan Iran U-20 (0-3) dan Uzbekistan U-20 (1-3), serta yang terbaru imbang kontra Yaman U-20 (0-0).

Ini jelas menjadi hasil yang cukup mengecewakan. Sebab Timnas Indonesia U-20 gagal lolos ke fase gugur. Padahal, tim arahan Indra Sjafri itu sudah menjalani persiapan yang cukup matang dengan TC di Eropa sampai melakoni laga uji coba internasional.

Tak ayal jika nasib Indra Sjafri menjadi pertanyaan, mengingat hasil minor yang didapat Timnas Indonesia U-20. Sumardji pun angkat bicara ketika disinggung soal nasib pelatih asal Sumatera Barat itu,

1. Bicara Nasib Indra Sjafri

Hanya saja, Sumardji mengatakan kalau dirinya tidak bisa berkomentar banyak. Sebab hal seperti ini akan dibahad terlebih dahulu melalui rapat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI terkait evaluasi Timnas Indonesia U-20.

"Kalau soal itu (Nasib Indra Sjafri) tentu saya tidak bisa menyampaikan. Kenapa? Karena itu kan harus melalui mekanisme yang ada," kata Sumardji di Stadion Pakansari, dikutip Rabu (19/2/2025).

"Di kami kan membiasakan diri untuk mengevaluasi itu pasti melalui rapat exco. Tidak bisa kita mengatakan sesuatu itu hanya berdasarkan satu dua orang, tidak bisa," sambungnya.