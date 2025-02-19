Indra Sjafri Dipecat PSSI Setelah Gagal Bawa Timnas Indonesia U-20 Cetak Kemenangan di Piala Asia U-20 2025?

INDRA Sjafri dipecat PSSI setelah gagal membawa Timnas Indonesia U-20 mencetak kemenangan di Piala Asia U-20 2025? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikenal sebagai sosok yang tegas dan objektif dalam memberi penilaian.

Hasil buruk yang didapat Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025, berpotensi membuat Erick Thohir mengeluarkan langkah tidak populer, yakni memecat Indra Sjafri. Keputusan ini bsia diambil karena PSSI telah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada Indra Sjafri, namun gagal mencapai target (lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025).

1. TC Mewah tapi Hasilnya Nol Besar

Dalam satu tahun terakhir saja, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- difasilitasi PSSI untuk menjalani pemusatan latihan di Italia, Prancis, Korea Selatan dan Jepang. Di Prancis, Timnas Indonesia U-20 menjajal negara-negara kuat seperti Timnas Jepang U-20, Timnas Italia U-20, Timnas Korea Selatan U-20 hingga peserta Olimpiade Paris 2024, Timnas Ukraina U-23.

Sementara saat latihan di Korea Selatan, Kadek Arel dan kawan-kawan mendapatkan kesempatan menghadapi Timnas Argentina U-20! Tak sampai di situ fasilitas yang diberikan PSSI kepada Indra Sjafri.

Pada 24-30 Januari 2025, Timnas Indonesia U-20 menjadi tuan rumah turnamen bertajuk U-20 Challenge Series 2025. Di ajang ini, Timnas Indonesia U-20 menantang Suriah U-20, Yordania U-20 dan India U-20.

Dari sekian uji coba di atas, ada hasil positif yang didapatkan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025? Jawabannya tidak sama sekali.