Klasemen Akhir Grup C Piala Asia U-20 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Garuda Nusantara Terhindar dari Juru Kunci

KLASEMEN akhir Grup C Piala Asia U-20 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 menarik untuk diketahui. Pasalnya Timnas Indonesia U-20 berhasil terhindar dari juru kunci alias posisi keempat usai susah payah meladeni permainan Yaman U-20 di laga terakhir.

Seperti yang diketahui, Grup C Piala Asia U-20 2025 yang berisikan Timnas Indonesia U-20, Yaman, Iran, dan Uzbekistan U-20 memainkan laga terakhirnya malam ini, Rabu (19/2/2025). Kedua laga pamungkas itu adalah Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 dan Uzbekistan U-20 vs Iran U-20.

1. Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman berakhir tanpa pemenang usai kedua tim sama-sama kesulitan cetak gol. Bermain di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China, tim asuhan Indra Sjafri itu tepatnya ditahan 0-0 oleh Yaman.

Menariknya, bagi kedua tim hasil itu membuat mereka sama-sama meraih poin pertama mereka di Piala Asia U-20 2025. Sebab baik Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 kompak menelan kekalahan saat berjumpa Iran dan Uzbekistan.

Jadi, sebelum laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 dimulai, kedua tim sudah tahu bahwa mereka sudah gagal lantaran gugur di fase grup. Kendati demikian, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 tetap bermain ngotot demi bisa pulang dengan tiga poin dari laga tersebut.

Kenyataannya, kedua tim justru saling berbagi satu poin karena pertandingan berakhir tanpa pemenang. Skor 0-0 menjadi hasil terbaik Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 selama mentas di Shenzhen, China tersebut.

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20 foto pssi

2. Terhindar dari Juru Kunci

Pada klasemen akhir, Iran U-20 dipastikan menjadi juara grup, sementara Uzbekistan U-20 menjadi runner-up. Semua itu dapat terjadi karena di laga Uzbekistan U-20 vs Iran U-20, Team Melli –julukan Timnas Iran– menang dengan skor tipis 2-1.