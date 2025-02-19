Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup C Piala Asia U-20 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Garuda Nusantara Terhindar dari Juru Kunci

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |21:05 WIB
Klasemen Akhir Grup C Piala Asia U-20 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Garuda Nusantara Terhindar dari Juru Kunci
Suasana laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025.
A
A
A

KLASEMEN akhir Grup C Piala Asia U-20 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 menarik untuk diketahui. Pasalnya Timnas Indonesia U-20 berhasil terhindar dari juru kunci alias posisi keempat usai susah payah meladeni permainan Yaman U-20 di laga terakhir.

Seperti yang diketahui, Grup C Piala Asia U-20 2025 yang berisikan Timnas Indonesia U-20, Yaman, Iran, dan Uzbekistan U-20 memainkan laga terakhirnya malam ini, Rabu (19/2/2025). Kedua laga pamungkas itu adalah Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 dan Uzbekistan U-20 vs Iran U-20.

1. Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman berakhir tanpa pemenang usai kedua tim sama-sama kesulitan cetak gol. Bermain di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China, tim asuhan Indra Sjafri itu tepatnya ditahan 0-0 oleh Yaman.

Menariknya, bagi kedua tim hasil itu membuat mereka sama-sama meraih poin pertama mereka di Piala Asia U-20 2025. Sebab baik Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 kompak menelan kekalahan saat berjumpa Iran dan Uzbekistan.

Jadi, sebelum laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 dimulai, kedua tim sudah tahu bahwa mereka sudah gagal lantaran gugur di fase grup. Kendati demikian, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 tetap bermain ngotot demi bisa pulang dengan tiga poin dari laga tersebut.

Kenyataannya, kedua tim justru saling berbagi satu poin karena pertandingan berakhir tanpa pemenang. Skor 0-0 menjadi hasil terbaik Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 selama mentas di Shenzhen, China tersebut.

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20 foto pssi
timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20 foto pssi

2. Terhindar dari Juru Kunci

Pada klasemen akhir, Iran U-20 dipastikan menjadi juara grup, sementara Uzbekistan U-20 menjadi runner-up. Semua itu dapat terjadi karena di laga Uzbekistan U-20 vs Iran U-20, Team Melli –julukan Timnas Iran– menang dengan skor tipis 2-1.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/juventus_bersiap_menghadapi_villarreal.jpg
Juventus Waspada! Markas Bodo/Glimt Mengerikan: Suhu Beku, Angin Kejam dan Euforia 8.000 Fans
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement