Dukung dan Saksikan Perjalanan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia, Hanya di RCTI

RCTI akan menyiarkan secara langsung laga-laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia selama mengikuti sejumlah turnamen penting di sepanjang 2025 hingga 2027 mendatang. Baik itu Timnas Indonesia senior yang tengah berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, maupun Timnas Indonesia U-17 yang bakal tampil di Piala Asia U-17 2025.

Ya, RCTI siap menjadi rumah bagi seluruh pertandingan Timnas Indonesia. Semua laga, dari kualifikasi hingga kompetisi besar, akan ditayangkan secara live dan eksklusif untuk seluruh pencinta sepak bola Tanah Air.

1. AFC Asian Qualifiers Road to 2026: Mimpi Menuju Piala Dunia Masih Terbuka Lebar!

Mimpi Pasukan Garuda menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, perjuangan Garuda masih akan terus berlanjut dalam AFC Asian Qualifiers Road to 2026. Laga-laga penentu untuk melaju ke Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, dan Timnas Indonesia dihadapkan dengan empat pertandingan penting yang akan menguji kekuatan mental dan fisik mereka.

Mulai dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025, Timnas Indonesia akan bertarung melawan tim-tim tangguh di kawasan Asia.

Berikut Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di AFC Asian Qualifiers Road to 2026:

• 20 Maret 2025: Australia vs Indonesia

• 25 Maret 2025: Indonesia vs Bahrain

• 5 Juni 2025: Indonesia vs Tiongkok

• 10 Juni 2025: Jepang vs Indonesia

Timnas Indonesia harus mampu memaksimalkan empat laga terakhir ini, terutama dua laga kandang yang wajib dimenangkan demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Jangan lewatkan setiap momennya, karena setiap laga akan menjadi penentu perjalanan Garuda menuju cita-cita besar.

Timnas Indonesia vs Jepang. Aldhi Chandra/MPI

2. AFC U-17 Asian Cup Saudi Arabia 2025: Panggung Generasi Emas

Tak hanya tim senior, Garuda Muda juga akan berlaga di AFC U-17 Asian Cup 2025 yang akan digelar di Saudi Arabia pada 3 hingga 20 April 2025. Kompetisi ini merupakan ajang penting bagi generasi muda Indonesia untuk mengukir prestasi di level internasional.

Dengan bakat-bakat terbaik yang dimiliki, kesempatan ini menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola Indonesia. Saksikan pertandingan seru para pemain muda yang penuh potensi hanya di RCTI!