Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini

KLIK di sini! Ini link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini.

Piala Asia U-20 2025 sudah memasuki matchday terakhir di fase grup. Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 di Shenzhen Youth Football Stadium, Shenzhen, China, Rabu (19/2/2025) pukul 18.30 WIB.

1. Hiburan

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: AFC)

Laga ini akan jadi penghiburan buat kedua kesebelasan. Pasalnya, baik Yaman mau pun Indonesia sudah pasti tersingkir usai menelan dua kekalahan di dua laga awal.

Kedua kesebelasan tentu tidak ingin pula menjadi juru kunci di Grup C Piala Asia U-20 2025. Saat ini, Yaman ada di posisi tidak mengenakkan itu lantaran kalah selisih gol yakni -7 (0-7).

2. Jumpa

Mereka tentu cukup mengenal kekuatan Indonesia, begitu juga Garuda Nusantara. Sebab, kedua kesebelasan sudah bertemu di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketika itu, Indonesia dan Yaman bermain 1-1 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK). Skor serupa tentu saja tidak ingin diulangi lagi.