HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Gagal Total di Piala Asia U-20 2025, Sumardji Kecewa Persiapan Panjang Tak Berbuah Hasil Manis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |17:58 WIB
Timnas Indonesia U-20 Gagal Total di Piala Asia U-20 2025, Sumardji Kecewa Persiapan Panjang Tak Berbuah Hasil Manis
Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kegagalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 membuat banyak pihak kecewa, termasuk Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Apalagi Sumardji sudah mempersiapkan Timnas Indonesia U-20 jauh-jauh hari, namun hasilnya justru tak berbuah manis karena Garuda Nusantara gugur di fase grup.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 menelan dua kekalahan di Grup C. Tim arahan Indra Sjafri itu kalah dari Iran U-20 (0-3) dan Uzbekistan U-20 (1-3). Hasil itu praktis membuat Garuda Nusantara gagal melaju ke fase gugur.

1. Kecewa karena Langsung Gugur di Fase Grup

Sumardji, selaku Ketua BTN mengaku kecewa dengan hasil Timnas Indonesia U-20 yang gagal memenuhi target untuk bisa mencapai semifinal sekaligus tiket Piala Dunia U-20 2025. Sebab, tim arahan Indra Sjafri itu sudah dipersiapkan sangat matang. Tapi di sisi lain juga dia menyoroti faktor hoki.

"Kita ini harus bisa menerima keadaan, kenyataan yang ada. Kita semua tentu ya kalau boleh dikatakan merasa kecewa, kecewa sekali," kata Sumardji di Stadion Pakansari, dikutip Rabu (19/2/2025).

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20
timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20

"Apalagi kami yang di BTN yang sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang. Tapi kembali lagi bahwa sepakbola itu juga tidak terlepas dari yang namanya hoki kan," tambahnya.

Tak ayal jika Sumardji kecewa. Sebab, Timnas Indonesia U-20 memang sudah dipersiapkan sangat lama. Dony Tri Pamungkas dan kolega menjalani pemusatan latihan (TC) di Eropa hingga pertandingan uji coba internasional beberapa waktu lalu.

"Kalau berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan, tentu kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Ini untuk (Timnas) U-20, kami persiapkan itu TC dimana-mana. Tapi kembali lagi, ya ini yang harus kita hadapi," tuturnya.

 

