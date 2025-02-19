Hasil Timnas Irak U-20 vs Timnas Yordania U-20 di Piala Asia U-20 2025: Berakhir 0-0, The Lions of Mesopotamia ke 8 Besar

SHENZHEN – Hasil Timnas Irak U-20 vs Timnas Yordania U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Longhua Cultural and Sports, Shenzhen, China, Rabu (19/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Satu poin itu sudah cukup mengantar Timnas Irak U-20 lolos ke perempatfinal atau delapan besar Piala Asia U-20 2025 dengan lima poin. Sementara itu, Yordania harus kandas karena finis di posisi tiga.

Timnas Irak U-20 vs Timnas Yordania U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

Jalannya Pertandingan

Timnas Irak U-20 dan Timnas Yordania U-20 bermain hati-hati pada awal babak pertama. Hal itu menandakan kedua tim tidak mau kebobolan lebih dahulu.

Tim asuhan Emad Mohammed dan Timnas Yordania sempat menciptakan peluang dalam pertengahan babak kedua. Akan tetapi, kedua tim belum mampu mencetak gol.

Sampai akhir babak pertama tidak gol yang tercipta dalam laga itu. Sementara waktu, Timnas Irak U-20 dan Timnas Yordania U-20 masih bermain imbang 0-0.

Timnas Irak U-20 dan Timnas Yordania bermain cukup ketat pada awal babak kedua. Hal itu membuat intensitas yang cukup tinggi dimainkan kedua tim dalam laga itu.

Pada menit ke-79, Timnas Irak U-20 harus bermain dengan sepuluh orang pemain. Hal tersebut setelah Hayden Hamad diganjar kartu merah.

Jual beli serangan pun disajikam kedua tim dalam laga itu. Akan tetapi, Timnas Irak U-20 dan Timnas Yordania U-20 belum juga mampu mencetak gol pembuka.