SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Korea Utara U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 2-1, The Green Falcons Juara Grup B!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |16:03 WIB
Hasil Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Korea Utara U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 2-1, <i>The Green Falcons</i> Juara Grup B!
Timnas Arab Saudi U-20 menang 2-1 atas Timnas Korea Utara U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

SHENZHEN – Hasil Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Korea Utara U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Baoan Sports Centre, Shenzhen, China, Rabu (19/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Green Falcons.

Korea Utara lebih dulu unggul lewat Han Jae-yong (28’). Namun, Arab Saudi mampu bangkit dan mencetak dua gol via Saad Haqawi (51’) dan Thamer Al Khaibri (85’).

Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Korea Utara U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)
Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Korea Utara U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

Jalannya Pertandingan

Arab Saudi U-20 tampil dominan sejak menit awal. Tim arahan Marcos Soares itu cukup nyaman dalam mengalirkan bola ke pertahanan Korea Utara U-20.

Di menit ke-24, Arab Saudi U-20 nyaris membuka keran golnya. Sementara Korea Utara U-20 yang sejak awal tertekan justru berhasil membuka keran golnya di menit ke-28 lewat gol Han Jae Yong.

Setelah itu, Arab Saudi U-20 mencoba untuk merespons gol tersebut. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Akan tetapi, mereka masih cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan solid Korea Utara U-20.

Pada akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama selesai. Korea Utara U-20 unggul sementara atas Arab Saudi U-20 dengan skor 1-0.

 

