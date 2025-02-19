Timnas Indonesia U-20 Gagal ke Perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Pengamat: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh!

KEGAGALAN Timnas Indonesia U-20 ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 jadi sorotan. Pengamat sepakbola nasional, Mohamad Kusnaeni, pun menilai PSSI harus melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait hasil minor tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-20 harus tersingkir di fase grup Piala Asia U-20 2025. Hal ini terjadi usai pasukan Indra Sjafri gagal menang di 2 laga awal Grup C.

1. Pil Pahit

Pil pahit memang harus ditelan skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U-20 2025. Mereka dipastikan angkat koper usai menelan kekalahan di dua laga Grup C.

Pasukan Indra Sjafri kalah dari Iran U-20 (0-3) di matchday pertama, kemudian dari Uzbekistan U-20 (1-3) di laga kedua. Tentunya ini menjadi hasil yang cukup mengecewakan.

Sebab, Timnas Indonesia U-20 telah menjalani persiapan yang panjang dan cukup matang. Mulai dari menjalani pemusatan latihan (TC) di Eropa, sampai melakoni laga uji coba internasional.

Semua itu dilakukan agar Garuda Nusantara bisa bicara banyak di Piala Asia U-20 2025. Apalagi, Timnas Indonesia U-20 diharapkan bisa merebut tiket Piala Dunia U-20 2025.

2. Evaluasi

Kusnaeni menyampaikan perlu adanya evaluasi dari PSSI terkait performa Timnas Indonesia U-20. Pasalnya, mereka tampil di bawah ekspektasi.

Evaluasi perlu dilakukan guna mengetahui apa yang menjadi kendala. Apakah karena materi pemain, atau level Indra Sjafri yang belum mampu membawa skuadnya bersaing di kancah Asia.

“Tentu harus ada evaluasi secara keseluruhan. Apakah persiapan yang kurang, materi pemain yang terbatas, atau kemampuan pelatih belum cukup untuk membawa timnas U20 bersaing di level Asia,” kata Kusnaeni kepada Okezone, Selasa 18 Februari 2025.