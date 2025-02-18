Timnas Indonesia U-20 Butuh Bantuan Thailand U-20 demi Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!

TIMNAS Indonesia U-20 butuh bantuan Timnas Thailand U-20 demi masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Kok bisa? Begini penjelasannya. Meski sudah tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 karena kalah di dua laga awal Grup C (kalah 0-3 dari Iran dan tumbang 1-3 dari Uzbekistan), bukan berarti Timnas Indonesia U-20 tampil seadanya saat menghadapi Yaman U-20 di laga pamungkas Grup C, Rabu 19 Februari 2025 malam WIB.

Timnas Indonesia U-20 wajib menang atas Yaman U-20 demi menjaga gengsi negara. Selain itu, kemenangan wajib disabet Timnas Indonesia U-20 demi mengunci posisi tiga di klasemen akhir Grup C Piala Asia U-20 2025.

1. Sepuluh Tim Terbaik Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Jika finis di posisi tiga, Timnas Indonesia U-20 berpeluang masuk 10 tim terbaik Piala Asia U-20 2025. Sebanyak 10 tim terbaik ini berasal dari tim-tim yang lolos ke perempatfinal (delapan negara) dan dua tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik.

Sebagai penjelasan, penghuni klasemen peringkat tiga terbaik tidak lolos ke perempatfinal. Dua tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik hanya diizinkan masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Jika Timnas Indonesia U-20 masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, sebuah keuntungan bagi skuad Garuda Nusantara. Sebab, mereka dipastikan terhindar dari tim-tim kuat yang sudah dipastikan masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 yakni Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Australia dan lain-lain.

Di klasemen peringkat tiga terbaik saat ini, Timnas Indonesia U-20 berada di urutan buncit dengan nol poin dan selisih gol -5. Posisi teratas untuk sementara ditempati Timnas Yordania U-20 (Grup B) dengan tiga poin dan selisih gol 0.

Di posisi dua ada Timnas Suriah U-20 (Grup D) dengan satu poin dan selisih gol -1. Lanjut di tangga ketiga ada Timnas Qatar U-20 dengan nol poin dan selisih gol -3. Pertanyaan muncul, bagaimana cara agar skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- naik ke posisi dua besar klasemen peringkat tiga terbaik?