Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Butuh Bantuan Thailand U-20 demi Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:11 WIB
Timnas Indonesia U-20 Butuh Bantuan Thailand U-20 demi Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!
Timnas Indonesia U-20 butuh Thailand U-20 demi masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-20 butuh bantuan Timnas Thailand  U-20 demi masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Kok bisa? Begini penjelasannya. Meski sudah tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 karena kalah di dua laga awal Grup C (kalah 0-3 dari Iran dan tumbang 1-3 dari Uzbekistan), bukan berarti Timnas Indonesia U-20 tampil seadanya saat menghadapi Yaman U-20 di laga pamungkas Grup C, Rabu 19 Februari 2025 malam WIB.

Timnas Indonesia U-20 wajib menang atas Yaman U-20 demi menjaga gengsi negara. Selain itu, kemenangan wajib disabet Timnas Indonesia U-20 demi mengunci posisi tiga di klasemen akhir Grup C Piala Asia U-20 2025.

1. Sepuluh Tim Terbaik Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

Jika finis di posisi tiga, Timnas Indonesia U-20 berpeluang masuk 10 tim terbaik Piala Asia U-20 2025. Sebanyak 10 tim terbaik ini berasal dari tim-tim yang lolos ke perempatfinal (delapan negara) dan dua tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik.

Sebagai penjelasan, penghuni klasemen peringkat tiga terbaik tidak lolos ke perempatfinal. Dua tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik hanya diizinkan masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Jika Timnas Indonesia U-20 masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, sebuah keuntungan bagi skuad Garuda Nusantara. Sebab, mereka dipastikan terhindar dari tim-tim kuat yang sudah dipastikan masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 yakni Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Australia dan lain-lain.

Di klasemen peringkat tiga terbaik saat ini, Timnas Indonesia U-20 berada di urutan buncit dengan nol poin dan selisih gol -5. Posisi teratas untuk sementara ditempati Timnas Yordania U-20 (Grup B) dengan tiga poin dan selisih gol 0.

Di posisi dua ada Timnas Suriah U-20 (Grup D) dengan satu poin dan selisih gol -1. Lanjut di tangga ketiga ada Timnas Qatar U-20 dengan nol poin dan selisih gol -3. Pertanyaan muncul, bagaimana cara agar skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- naik ke posisi dua besar klasemen peringkat tiga terbaik?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647235/rachelfebi-juara-anatrias-runner-up-australia-open-2025-wfr.webp
Rachel/Febi Juara, Ana/Trias Runner Up Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/hasto_kristiyanto.jpg
Riuh Run Pekanbaru Pecah! Ratusan Warga Ramaikan Stadion Utama Riau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement