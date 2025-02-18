Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 Wajib Menang atas Yaman U-20!

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, hanya juara dan runner-up di masing-masing grup (total delapan negara) yang diizinkan lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

Namun, jika gagal finis dua besar di masing-masing grup, setidaknya tim-tim lain dapat memburu posisi tiga. Sebab, jika finis di posisi tiga fase grup, membuka peluang mereka masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!

1. Sepuluh Negara Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

Sesuai regulasi, delapan negara yang lolos ke perempatfinal plus dua tim yang menempati posisi teratas di klasemen peringkat tiga terbaik berhak masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Hal itu berarti ada 10 negara yang diizinkan masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 tentunya menguntungkan Timnas Indonesia U-20. Sebab, Timnas Indonesia U-20 tak mesti bertemu Korea Selatan, Iran, Uzbekistan dan lain-lain di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 karena mereka sudah dipastikan masuk pot 1 drawing.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-20 yang sudah dipastikan gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025? Meski sudah rontok setelah kalah 0-3 dari Iran dan dihajar Uzbekistan 1-3, Timnas Indonesia U-20 masih bisa memburu posisi dua teratas di klasemen peringkat tiga terbaik.

Saat ini, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- berada di posisi juru kunci klasemen peringkat tiga terbaik dengan nol poin dan selisih gol -5. Posisi puncak untuk sementara ditempati Timnas Yordania U-20 (Grup B) dengan tiga poin dan selisih gol 0.

Lanjut ke posisi dua ada Timnas Suriah U-20 (Grup D) dengan satu poin dan selisih gol -1. Kemudian di posisi tiga ada Timnas Qatar U-20 dengan nol poin dan selisih gol -3. Lantas, bagaimana cara agar Timnas Indonesia U-20 naik ke posisi dua besar klasemen peringkat tiga terbaik.