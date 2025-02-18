5 Striker Top dunia yang Masih Bermain di Usia 40 Tahun, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo termasuk lima top striker yang masih bermain di usia 40 tahun (Foto: X/@Cristiano)

BERIKUT lima striker top dunia yang masih bermain di usia 40 tahun. Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo!

Hidup dimulai di usia 40 kata pepatah. Namun, bagi pesepakbola, kepala 4 sudah menandakan waktunya pensiun sebagai profesional dan beralih profesi.

Pun begitu, lima striker top dunia ini memilih masih bermain di usia 40 tahun. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Striker Top dunia yang Masih Bermain di Usia 40 Tahun

5. Kazuyoshi Miura

Pria satu ini bahkan masih bermain di usia 57 tahun! Miura saat ini merumput bersama Atletico Suzuka di divisi empat liga sepakbola Jepang.

Bahkan, belum ada tanda-tanda pria berjuluk King Kaz ini untuk pensiun. Patut dinanti sejauh apa kariernya di dunia sepakbola profesional.

4. Teddy Sheringham

Salah satu pahlawan Manchester United merebut gelar treble ini baru pensiun di usia 42 tahun. Sheringham mengakhiri kariernya bersama Colchester United pada 2008.

Striker berpaspor Inggris ini memang baru naik daun di usia senja atau menjelang 30 tahun. Tak heran, Sheringham masih menyandang rekor sebagai pencetak gol tertua di Liga Inggris pada usia 40 tahun 268 hari.