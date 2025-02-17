Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Cristiano Ronaldo Datang ke Indonesia Besok Siang, Ini Jam Kedatangannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |16:01 WIB
Ini Penyebab Cristiano Ronaldo Datang ke Indonesia Besok Siang, Ini Jam Kedatangannya!
Cristiano Ronaldo tiba di Indonesia besok siang. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

PENYEBAB Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia pada Selasa, 18 Februari 2025 akan diulas Okezone. Menurut penjabat (pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, Cristiano Ronaldo akan tiba di Kupang pukul 11.00 WITA atau pukul 10.00 WIB.

Sudah teragendakan besok jam 11.00 siang di bandara El Tari Kupang," kata Andriko Noto Susanto, Okezone mengutip dari ANTARA, Senin (17/2/2025).

1. Agenda Cristiano Ronaldo di Indonesia

Cristiano Ronaldo. instagram/alnassr

Lantas, apa agenda utama Cristiano Ronaldo di Kupang? Cristiano Ronaldo datang ke Kupang untuk memenuhi undangan Yayasan Graha Kasih Indonesia.

Bagi yang belum tahu, Yayasan Graha Kasih Indonesia merupakan sebuah lembaga nirlaba yang berfokus meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan dibangunnya yayasan ini jelas demi menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat ketimbang sekarang.

Sejumlah aksi sosial dibuat yayasan yang satu ini satu ini di seluruh Indonesia, contohnya pembangunan rumah sakit. Kabarnya, sejumlah donator dari luar negeri juga ikut membantu pembangunan rumah sakit kanker di Kota Kupang, NTT.

Juga beredar kabar, Cristiano Ronaldo termasuk ke dalam donatur pembangunan rumah sakit ini. Tak heran, Cristiano Ronaldo bersedia jauh-jauh terbang dari Arab Saudi ke Kupang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647213/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-blacksteel-fc-sikat-halus-fc-30-hqb.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Blacksteel FC Sikat Halus FC 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/10/pelatih_manchester_city_pep_guardiola_kecewa_pas.jpg
Pep Guardiola Ngamuk! Ribut dengan Pemain Newcastle Usai Manchester City Tumbang 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement