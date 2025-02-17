Ini Penyebab Cristiano Ronaldo Datang ke Indonesia Besok Siang, Ini Jam Kedatangannya!

PENYEBAB Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia pada Selasa, 18 Februari 2025 akan diulas Okezone. Menurut penjabat (pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, Cristiano Ronaldo akan tiba di Kupang pukul 11.00 WITA atau pukul 10.00 WIB.

Sudah teragendakan besok jam 11.00 siang di bandara El Tari Kupang," kata Andriko Noto Susanto, Okezone mengutip dari ANTARA, Senin (17/2/2025).

1. Agenda Cristiano Ronaldo di Indonesia

Lantas, apa agenda utama Cristiano Ronaldo di Kupang? Cristiano Ronaldo datang ke Kupang untuk memenuhi undangan Yayasan Graha Kasih Indonesia.

Bagi yang belum tahu, Yayasan Graha Kasih Indonesia merupakan sebuah lembaga nirlaba yang berfokus meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan dibangunnya yayasan ini jelas demi menjadikan masyarakat Indonesia lebih sehat ketimbang sekarang.

Sejumlah aksi sosial dibuat yayasan yang satu ini satu ini di seluruh Indonesia, contohnya pembangunan rumah sakit. Kabarnya, sejumlah donator dari luar negeri juga ikut membantu pembangunan rumah sakit kanker di Kota Kupang, NTT.

Juga beredar kabar, Cristiano Ronaldo termasuk ke dalam donatur pembangunan rumah sakit ini. Tak heran, Cristiano Ronaldo bersedia jauh-jauh terbang dari Arab Saudi ke Kupang.