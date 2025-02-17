Hasil Arema FC vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Drama 8 Gol, Singo Edan Menang 6-2!

HASIL Arema FC vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Drama 8 gol yang terjadi dalam laga itu mampu diselesaikan Singo Edan -julukan Arema FC- dengan menang 6-2.

Duel Arema FC vs PSS Sleman digelar di Stadion Soepriadi, Senin (17/2/2025) sore WIB. Gol-gol Arema FC tercipta lewat aksi Bayu Setiawan (2’), Dalberto (49’ P dan 82’), Charles Lokolingoy (53’), Muhammad Rafli (90+12’), dan Arkhan Fikri (90+17’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC mampu unggul lebih dahulu atas PSS Sleman pada awal babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Bayu Setiawan mampu mencetak gol pada menit ke-2.

PSS tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal dari tim tuan rumah. Mereka mampu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-3 lewat Gustavi Tocantins.

Skuad Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- berhasil berbalik unggul atas Arema FC. Gol tersebut kali ini diciptakan oleh Nicolao Manuel Dumitru pada menit ke-8.

Jual dan beli serangan terus disajikan Arema FC dan PSS. Namun, kedua tim belum mampu menambah pundi-pundi golnya di sisa waktu pertandingan babak pertama. Sementara waktu, Arema FC masih tertinggal 1-2 atas PSS pada babak pertama.