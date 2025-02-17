Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Drama 8 Gol, Singo Edan Menang 6-2!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |19:24 WIB
Hasil Arema FC vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Drama 8 Gol, Singo Edan Menang 6-2!
Laga Arema FC vs PSS Sleman. (Foto: Arema FC)
A
A
A

HASIL Arema FC vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Drama 8 gol yang terjadi dalam laga itu mampu diselesaikan Singo Edan -julukan Arema FC- dengan menang 6-2.

Duel Arema FC vs PSS Sleman digelar di Stadion Soepriadi, Senin (17/2/2025) sore WIB. Gol-gol Arema FC tercipta lewat aksi Bayu Setiawan (2’), Dalberto (49’ P dan 82’), Charles Lokolingoy (53’), Muhammad Rafli (90+12’), dan Arkhan Fikri (90+17’).

Arema FC vs PSS Sleman

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC mampu unggul lebih dahulu atas PSS Sleman pada awal babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Bayu Setiawan mampu mencetak gol pada menit ke-2.

PSS tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal dari tim tuan rumah. Mereka mampu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-3 lewat Gustavi Tocantins.

Skuad Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- berhasil berbalik unggul atas Arema FC. Gol tersebut kali ini diciptakan oleh Nicolao Manuel Dumitru pada menit ke-8.

Jual dan beli serangan terus disajikan Arema FC dan PSS. Namun, kedua tim belum mampu menambah pundi-pundi golnya di sisa waktu pertandingan babak pertama. Sementara waktu, Arema FC masih tertinggal 1-2 atas PSS pada babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
