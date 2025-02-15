Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tekor Berkandang di Blitar, Arema FC Pilih Efisiensi: Gelar Laga Tanpa Penonton

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |03:04 WIB
Tekor Berkandang di Blitar, Arema FC Pilih Efisiensi: Gelar Laga Tanpa Penonton
Arema FC tekor menggelar laga kandang di Stadion Soepriadi (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG – Arema FC tekor menggelar laga kandang Liga 1 2024-2025 di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Akibatnya, manajemen memutuskan melakukan efisiensi anggaran dengan menggelar laga tanpa penonton.

Pasalnya, dari beberapa laga kandang terakhir animo penonton di Stadion Soepriadi terus menurun. Dua laga ke depan yakni kontra PSS Sleman (17 Februari) dan PSIS Semarang (24 Februari 2025) diputuskan digelar tanpa penonton.

1. Rp100 Juta

Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi mengakui, manajemen harus mengeluarkan biaya operasional Rp100 juta jika laga dilakukan dengan penonton. Uang tersebut digunakan untuk pengamanan, ground handling, dan tambahan personel kepanpelan.

"Jujur ini keputusan yang terasa sangat berat. Namun, kami harus realistis karena ada skala prioritas yang kami gunakan terkait finansial klub," ucap Yusrinal, dikutip Sabtu (15/2/2025).

2. Keuangan

Langkah itu terpaksa dilakukan demi menyehatkan keuangan tim. Dengan begitu, manajemen berharap bisa tetap memenuhi kewajiban gaji dan bonus bagi pemain serta tim Singo Edan.

"Harus ada objek dalam operasional yang diefisiensikan. Tujuannya agar manajemen tetap bisa memenuhi kewajiban gaji dan bonus untuk tim,” ujar Inal –sapaan akrabnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tim_snooker_putra_indonesia_mengguncang_oman_world.jpg
Tim Snooker Indonesia Libas China 3-1 di Oman World Cup, Ketenangan Meja Jadi Senjata Maut Merah Putih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement