Tekor Berkandang di Blitar, Arema FC Pilih Efisiensi: Gelar Laga Tanpa Penonton

MALANG – Arema FC tekor menggelar laga kandang Liga 1 2024-2025 di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Akibatnya, manajemen memutuskan melakukan efisiensi anggaran dengan menggelar laga tanpa penonton.

Pasalnya, dari beberapa laga kandang terakhir animo penonton di Stadion Soepriadi terus menurun. Dua laga ke depan yakni kontra PSS Sleman (17 Februari) dan PSIS Semarang (24 Februari 2025) diputuskan digelar tanpa penonton.

1. Rp100 Juta

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi mengakui, manajemen harus mengeluarkan biaya operasional Rp100 juta jika laga dilakukan dengan penonton. Uang tersebut digunakan untuk pengamanan, ground handling, dan tambahan personel kepanpelan.

"Jujur ini keputusan yang terasa sangat berat. Namun, kami harus realistis karena ada skala prioritas yang kami gunakan terkait finansial klub," ucap Yusrinal, dikutip Sabtu (15/2/2025).

2. Keuangan

Langkah itu terpaksa dilakukan demi menyehatkan keuangan tim. Dengan begitu, manajemen berharap bisa tetap memenuhi kewajiban gaji dan bonus bagi pemain serta tim Singo Edan.

"Harus ada objek dalam operasional yang diefisiensikan. Tujuannya agar manajemen tetap bisa memenuhi kewajiban gaji dan bonus untuk tim,” ujar Inal –sapaan akrabnya.