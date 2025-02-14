Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Terpaksa Ngungsi Lagi Usai Stadion Kanjuruhan Gagal Diresmikan Presiden Prabowo

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |12:32 WIB
Arema FC Terpaksa <i>Ngungsi</i> Lagi Usai Stadion Kanjuruhan Gagal Diresmikan Presiden Prabowo
Stadion Kanjuruhan batal jadi kandang Arema FC sehingga kembali harus mengungsi (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG Arema FC terpaksa mengungsi lagi usai Stadion Kanjuruhan gagal diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, mereka berharap dapat memakai lagi arena itu sejak Januari 2025.

Asa menggunakan lagi Stadion Kanjuruhan sempat hidup setelah pembangunan selesai pada Januari 2025. Bahkan sejumlah asesmen penilaian sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, PSSI, dan PT LIB.

1. Belum Serah Terima

stadion kanjuruhan foto avirista

Tapi nyatanya stadion di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kedungpedaringan, Kepanjen, Kabupaten Malang, itu belum diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Bahkan, Presiden Prabowo batal meresmikan pada akhir Januari.

General Manager, Muhammad Yusrinal Fitriandi, mengakui mundurnya Arema FC berkandang di Stadion Kanjuruhan, yang sedianya direncanakan pada Februari 2025. Belum ada kepastian dari Pemkab Malang, membuat manajemen terpaksa kembali memilih Stadion Soepriadi, Kota Blitar.

"Laga home tersisa di bulan Februari, Arema tetap menggunakan Stadion Soepriadi, Blitar sebagai homebase karena belum ada jawaban pasti dari pemerintah Kabupaten Malang terkait pemakaian atau sewa Stadion Kanjuruhan," kata Inal, saat dikonfirmasi pada Kamis 13 Februari 2025.

2. Bergerak Cepat

Melihat jadwal Arema FC di Februari 2025, ada dua laga kandang yakni melawan PSS Sleman pada 17 Februari 2025 dan PSIS Semarang, pada 24 Februari 2025. Padahal dua pertandingan ini direncanakan bisa dimainkan perdana di kandang sendiri Stadion Kanjuruhan, Malang.

 


