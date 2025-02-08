Stadion Kanjuruhan Siap Dipakai, Arema FC Antusias Kembali ke Kandang

MALANG - Arema FC sudah tak sabar lagi menggunakan Stadion Kanjuruhan untuk homebase laga musim ini. Stadion Kanjuruhan Malang sendiri dari informasi yang dihimpun sudah diasesmen dari PSSI dan kepolisian, untuk kelayakannya.

Arema FC saat ini menantikan momen kembali berkandang di Stadion Kanjuruhan. Pasalnya Stadion yang terletak di Malang, Jawa Timur tersebut sudak kelar direnovasi dan siap untuk dipakai lagi.

Ya, Stadion Kanjuruhan dikabarkan sudah diasesmen dari PSSI dan kepolisian, untuk kelayakannya. Bahkan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto beberapa waktu lalu datang sendiri untuk melihat kondisi stadion, pasca dibangun. Kapolda Jatim yang akan dimutasi ini juga teleh melakukan pengecekan menyeluruh, termasuk dari aspek pengamanan stadion.

1. Arema FC Sudah Laksanakan pra-asesmen

General Manager Arema, Muhammad Yusrinal Fitriandi membenarkan jika mereka telah melaksanakan pra-asesmen untuk Stadion Kanjuruhan. Pra-asesmen sudah dilakukan pada 30-31 Januari 2025 oleh Polres Malang dan Polda Jawa Timur.

"Pra-asesmen sudah kita lakukan bersama pihak Polres Malang pada tanggal 30-31 Januari (2025). Hasil pra-asesmen sudah diserahkan ke Polda Jatim, kemudian keputusan final ada di Mabes Polri," kata Yusrinal Fitriandi, dikutip Sabtu (7/2/2025).

stadion kanjuruhan foto avirista

Yusrinal mengatakan jika asesmen Stadion Kanjuruhan memang jadi atensi Mabes Polri. Pasalnya asesmen harus dilakukan secara teliti, karena lokasi ini adalah lokasi Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.

Yusrinal mengungkapkan jika mereka sudah mendapatkan bocoran hasil pra-asesmen. Menurutnya, Stadion Kanjuruhan mendapatkan nilai positif, sehingga layak digunakan sebagai venue Liga 1.

"Alhamdulillah poinnya mencapai 80 sekian. Sekarang kita tinggal menunggu asesmen lagi dari Mabes Polri," kata dia kembali.