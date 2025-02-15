Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |06:36 WIB
Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025?
Timnas Indonesia U-20 berpotensi menang 1-0 atas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-20 menang 1-0 atas Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, China, pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB? Meski kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di laga pertama, bukan berarti Timnas Indonesia U-20 akan mengalami nasib yang sama saat bersua juara bertahan Timnas Uzbekistan U-20.

1. Ambil Pelajaran dari Laga Melawan Timnas Iran U-20

Laga melawan Timnas Iran U-20 bisa dijadikan pelajaran bagi Timnas Indonesia U-20 saat bersua Timnas Uzbekistan U-20. Di laga pertama terlihat jelas jarak antarpemain skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- terlalu jauh, baik saat transisi menyerang maupun bertahan.

Timnas Indonesia U-20 Kalah Lawan Yordania

Selain itu, antisipasi umpan silang dan set piece Timnas Indonesia U-20 teramat lemah. Terbukti tiga gol Timnas Iran U-20 semuanya berawal dari situasi tersebut.

Dari sekian kelemahan di atas, ada satu kelebihan Timnas Indonesia U-20 yang mesti dimaksimalkan. Kelebihan yang dimaksud adalah kecepatan dan itu diakui langsung pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

Di laga pertama melawan Iran U-20, Arlyansyah Abdulmanan dan kawan-kawan gagal memanfaatkan kelebihan mereka tersebut. Jika Kelemahan bisa ditutupi plus dapat memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, peluang Timnas Indonesia U-20 menang atas Uzbekistan U-20 terbuka lebar.

2. Buka Peluang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025

Hanya kemenangan atas Uzbekistan U-20 yang akan membuka peluang Timnas Indonesia U-20 lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Jika menang, peluang Timnas Indonesia U-20 melaju ke fase gugur mencapai 50 persen.

 

