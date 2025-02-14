Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:46 WIB
Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 siap hajar Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, laga akan dilangsungkan di Shenzhen, China pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia U-20 akan menjalani laga hidup mati kontra Timnas Uzbekistan U-20. Dibilang begitu karena jika kalah di laga ini, plus di pertandingan lain Iran U-20 menang atau imbang atas Yaman U-20, Timnas Indonesia U-20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-20 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Pantang Kalah dari Timnas Uzbekistan U-20

Uzbekistan U-20 menang 1-0 atas Yaman U-20 di laga pertama. (Foto: AFC)
Uzbekistan U-20 menang 1-0 atas Yaman U-20 di laga pertama. (Foto: AFC)

Karena itu, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- pantang kalah dari Timnas Uzbekistan U-20 besok lusa. Seminimal mungkin, skuad asuhan Indra Sjafri mesti mendapatkan satu angka dari wakil Asia Tengah tersebut.

Namun, jika peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 ingin terbuka lebar, Timnas Indonesia U-20 mesti memenangkan laga kontra Uzbekistan U-20. Secara rekor pertemuan, ini merupakan laga ketiga Indra Sjafri bertemu Uzbekistan.

Dalam dua pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia asuhan Indra Sjafri selalu kalah. Setelah tumbang 0-2 di 16 besar Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri dihajar Timnas Uzbekistan U-20 (2-3) dalam laga uji coba yang digelar di Jakarta pada Januari 2024.

Meski begitu, apa pun bisa terjadi di sepakbola. Timnas Uzbekistan U-20 yang emenang 1-0 atas Yaman U-20 di laga pertama, bisa saja tumbang dari Timnas Indonesia U-20 yang di laga pertama dihajar 0-3 oleh Iran U-20.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183564/frank_van_kempen_dipecat_duluan_sebelum_sempat_melatih_timnas_indonesia_u_20-fy5t_large.jpg
Frank van Kempen Sedih Dipecat Sebelum Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner Blak-blakan: Tak Ada Tekanan di Timnas Indonesia U-22!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement