Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 siap hajar Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, laga akan dilangsungkan di Shenzhen, China pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia U-20 akan menjalani laga hidup mati kontra Timnas Uzbekistan U-20. Dibilang begitu karena jika kalah di laga ini, plus di pertandingan lain Iran U-20 menang atau imbang atas Yaman U-20, Timnas Indonesia U-20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-20 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Pantang Kalah dari Timnas Uzbekistan U-20

Uzbekistan U-20 menang 1-0 atas Yaman U-20 di laga pertama. (Foto: AFC)

Karena itu, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- pantang kalah dari Timnas Uzbekistan U-20 besok lusa. Seminimal mungkin, skuad asuhan Indra Sjafri mesti mendapatkan satu angka dari wakil Asia Tengah tersebut.

Namun, jika peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 ingin terbuka lebar, Timnas Indonesia U-20 mesti memenangkan laga kontra Uzbekistan U-20. Secara rekor pertemuan, ini merupakan laga ketiga Indra Sjafri bertemu Uzbekistan.

Dalam dua pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia asuhan Indra Sjafri selalu kalah. Setelah tumbang 0-2 di 16 besar Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri dihajar Timnas Uzbekistan U-20 (2-3) dalam laga uji coba yang digelar di Jakarta pada Januari 2024.

Meski begitu, apa pun bisa terjadi di sepakbola. Timnas Uzbekistan U-20 yang emenang 1-0 atas Yaman U-20 di laga pertama, bisa saja tumbang dari Timnas Indonesia U-20 yang di laga pertama dihajar 0-3 oleh Iran U-20.