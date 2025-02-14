Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Kejutan yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk Laga Maret 2025, Nomor 1 Anak Buah Indra Sjafri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |20:46 WIB
5 Pemain Kejutan yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk Laga Maret 2025, Nomor 1 Anak Buah Indra Sjafri
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

ADA 5 pemain kejutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Kelima pemain ini ada yang sempat dicoret kala Shin Tae-yong masih melatih Timnas Indonesia, sehingga ada peluang nama tersebut dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert.

Sejauh ini, Patrick Kluivert aktif menonton laga-laga Liga 1 2024-2025 untuk mencari pemain lokal. Sebab ia tengah memilih siapa saja pemain yang akan dibawanya melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar Maret 2025 mendatang.

Berikut 5 Pemain Kejutan yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivet ke Timnas Indonesia untuk Laga Maret 2025:

5. Stefano Lilipaly

stefano lilipaly borneo fc foto borneo fc
stefano lilipaly borneo fc foto borneo fc

Lilipaly dari segi usia memang tak muda lagi. Pemain Borneo FC itu sudah berumur 35 tahun, namun secara fisik nyatanya ia mampu masih tampil maksimal.

Terbukti di musim 2024-2025 ini, Lilipaly masih menjadi andalan Borneo FC di lini depan. Dari 20 laga Liga 1 2024-2025 yang sudah dimainkan, pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak 4 gol dan 4 assist.

4. Saddil Ramdani

Saddil Ramdani
Saddil Ramdani

Saddil Ramdani sudah lama tak dipanggil ke Timnas Indonesia. Namanya absen semenjak Shin Tae-yong mencoretnya dari Piala Asia 2023.

Padahal dari segi kemampuan, Saddil adalah salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Terbukti Saddil masih menjadi andalan klub Malaysia, Sabah FC hingga sekarang ini.

3. Elkan Baggott

Elkan Baggott saat membela Blackpool FC @elkanbaggott
Elkan Baggott saat membela Blackpool FC @elkanbaggott

Senasib seperti Saddil, Elkan juga sudah lama tak membela Timnas Indonesia. Perselisihan dengan Shin Tae-yong diduga menjadi alasan bek Blackpool FC itu tak juga dipanggil.

Kini kursi kepelatihan sudah menjadi milik Kluivert. Tentu pelatih asal Belanda itu bisa memanggil Baggott jika dirasa dibutuhkan di lini belakan Garuda. Satu hal yang pasti, fans Timnas Indonesia sudah rindu kehadiran Baggott.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/striker_napoli_victor_osimhen_ingin_dibeli_perma.jpg
Napoli Rugi Jual Victor Osimhen ke Galatasaray, Begini Faktanya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement