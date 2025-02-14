5 Pemain Kejutan yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk Laga Maret 2025, Nomor 1 Anak Buah Indra Sjafri

ADA 5 pemain kejutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Kelima pemain ini ada yang sempat dicoret kala Shin Tae-yong masih melatih Timnas Indonesia, sehingga ada peluang nama tersebut dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert.

Sejauh ini, Patrick Kluivert aktif menonton laga-laga Liga 1 2024-2025 untuk mencari pemain lokal. Sebab ia tengah memilih siapa saja pemain yang akan dibawanya melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar Maret 2025 mendatang.

Berikut 5 Pemain Kejutan yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivet ke Timnas Indonesia untuk Laga Maret 2025:

5. Stefano Lilipaly

stefano lilipaly borneo fc foto borneo fc

Lilipaly dari segi usia memang tak muda lagi. Pemain Borneo FC itu sudah berumur 35 tahun, namun secara fisik nyatanya ia mampu masih tampil maksimal.

Terbukti di musim 2024-2025 ini, Lilipaly masih menjadi andalan Borneo FC di lini depan. Dari 20 laga Liga 1 2024-2025 yang sudah dimainkan, pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak 4 gol dan 4 assist.

4. Saddil Ramdani

Saddil Ramdani

Saddil Ramdani sudah lama tak dipanggil ke Timnas Indonesia. Namanya absen semenjak Shin Tae-yong mencoretnya dari Piala Asia 2023.

Padahal dari segi kemampuan, Saddil adalah salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Terbukti Saddil masih menjadi andalan klub Malaysia, Sabah FC hingga sekarang ini.

3. Elkan Baggott

Elkan Baggott saat membela Blackpool FC @elkanbaggott

Senasib seperti Saddil, Elkan juga sudah lama tak membela Timnas Indonesia. Perselisihan dengan Shin Tae-yong diduga menjadi alasan bek Blackpool FC itu tak juga dipanggil.

Kini kursi kepelatihan sudah menjadi milik Kluivert. Tentu pelatih asal Belanda itu bisa memanggil Baggott jika dirasa dibutuhkan di lini belakan Garuda. Satu hal yang pasti, fans Timnas Indonesia sudah rindu kehadiran Baggott.