HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Berkelas Kapten Timnas Indonesia U-20 Dony Tri Pamungkas Usai Kalah dari Iran 0-3 di Piala Asia U-20 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |09:15 WIB
Respons Berkelas Kapten Timnas Indonesia U-20 Dony Tri Pamungkas Usai Kalah dari Iran 0-3 di Piala Asia U-20 2025
Dony Tri Pamungkas mengajak Timnas Indonesia U-20 bangkit usai kalah dari Timnas Iran U-20 (Foto: AFC)
SHENZHEN – Respons berkelas ditunjukkan kapten Timnas Indonesia U-20 Dony Tri Pamungkas usai kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. Ia yakin harapan lolos masih ada.

Timnas Indonesia U-20 dikalahkan Iran 0-3 di laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis 13 Februari 2025 malam WIB.

1. Klasemen

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 (Foto: PSSI)

Tiga gol tanpa balas dicatatkan oleh Hesam Nafari (5'), Esmaeil Gholizadeh (63'), dan Mobin Dehghan (70'). Hasil ini membuat Iran U-20 memuncaki klasemen sementara Grup C 

Sedangkan, Timnas Indonesia U-20 berada di dasar klasemen sementara. Untuk berikutnya, Garuda Nusantara akan bersua dengan Timnas Uzbekistan U-20.

Pertandingan itu akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada 16 Februari 2025 mendatang. Laga tersebut tentu akan krusial bagi Indonesia.

2. Bangkit 

Dony meminta timnya untuk segera bangkit. Pemain Persija Jakarta itu menginginkan Tim Merah Putih memenangkan laga melawan Uzbekistan U-20. 

 

