Respons Berkelas Kapten Timnas Indonesia U-20 Dony Tri Pamungkas Usai Kalah dari Iran 0-3 di Piala Asia U-20 2025

SHENZHEN – Respons berkelas ditunjukkan kapten Timnas Indonesia U-20 Dony Tri Pamungkas usai kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. Ia yakin harapan lolos masih ada.

Timnas Indonesia U-20 dikalahkan Iran 0-3 di laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis 13 Februari 2025 malam WIB.

1. Klasemen

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 (Foto: PSSI)

Tiga gol tanpa balas dicatatkan oleh Hesam Nafari (5'), Esmaeil Gholizadeh (63'), dan Mobin Dehghan (70'). Hasil ini membuat Iran U-20 memuncaki klasemen sementara Grup C

Sedangkan, Timnas Indonesia U-20 berada di dasar klasemen sementara. Untuk berikutnya, Garuda Nusantara akan bersua dengan Timnas Uzbekistan U-20.

Pertandingan itu akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada 16 Februari 2025 mendatang. Laga tersebut tentu akan krusial bagi Indonesia.

2. Bangkit

Dony meminta timnya untuk segera bangkit. Pemain Persija Jakarta itu menginginkan Tim Merah Putih memenangkan laga melawan Uzbekistan U-20.