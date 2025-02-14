Piala Asia U-20 2025: Bidik 3 Poin, Timnas Indonesia U-20 Bakal Bedah Uzbekistan

SHZENZHEN – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, bakal membedah kekuatan Timnas Uzbekistan U-20 demi raihan tiga poin pada Piala Asia U-20 2025. Dengan begitu, peluang lolos dari fase grup akan terbuka.

Hasil berbeda diraih kedua tim pada laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. Indonesia tumbang 0-3 dari Timnas Iran U-20. Sementara, Uzbekistan menang 1-0 atas Timnas Yaman U-20.

1. Familiar

Indra mengatakan sebenarnya sudah tidak asing dengan gaya bermain Uzbekistan. Pasalnya, dua tahun terakhir, Indonesia telah bertemu The White Wolf, yakni pada 2023 dan 2024, tetapi dalam ajang yang berbeda.

"Iya, di Asian Games saya juga pernah bertemu mereka (Uzbekistan). Terus juga sudah pernah uji coba satu kali di Jakarta," kata Indra, dikutip pada Jumat (14/2/2025).

2. Nonton

Pria asal Sumatra Barat itu mengatakan sudah melihat laga Uzbekistan U-20 melawan Yaman U-20. Nantinya, ia akan membedah kekuatan dan kelemahan lawan sebagai modal Timnas Indonesia U-20.

"Nanti kami lihat karena kami baru melihat pertandingan mereka melawan Yaman tadi,” ucap Indra.