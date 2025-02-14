Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-20 2025: Bidik 3 Poin, Timnas Indonesia U-20 Bakal Bedah Uzbekistan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |08:05 WIB
Piala Asia U-20 2025: Bidik 3 Poin, Timnas Indonesia U-20 Bakal Bedah Uzbekistan
Timnas Indonesia U-20 akan membedah kekuatan Timnas Uzbekistan U-20 jelang jumpa di Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

SHZENZHEN – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, bakal membedah kekuatan Timnas Uzbekistan U-20 demi raihan tiga poin pada Piala Asia U-20 2025. Dengan begitu, peluang lolos dari fase grup akan terbuka.

Hasil berbeda diraih kedua tim pada laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. Indonesia tumbang 0-3 dari Timnas Iran U-20. Sementara, Uzbekistan menang 1-0 atas Timnas Yaman U-20.

1. Familiar

Uzbekistan U-20 vs Yaman U-20. (Foto: AFC)

Indra mengatakan sebenarnya sudah tidak asing dengan gaya bermain Uzbekistan. Pasalnya, dua tahun terakhir, Indonesia telah bertemu The White Wolf, yakni pada 2023 dan 2024, tetapi dalam ajang yang berbeda. 

"Iya, di Asian Games saya juga pernah bertemu mereka (Uzbekistan). Terus juga sudah pernah uji coba satu kali di Jakarta," kata Indra, dikutip pada Jumat (14/2/2025).

2. Nonton

Pria asal Sumatra Barat itu mengatakan sudah melihat laga Uzbekistan U-20 melawan Yaman U-20. Nantinya, ia akan membedah kekuatan dan kelemahan lawan sebagai modal Timnas Indonesia U-20.

"Nanti kami lihat karena kami baru melihat pertandingan mereka melawan Yaman tadi,” ucap Indra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.webp
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United, Manajemen Klub Berubah Total
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement