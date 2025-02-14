Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Langsung Tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 jika Kalah dari Timnas Uzbekistan U-20?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |07:06 WIB
Timnas Indonesia U-20 Langsung Tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 jika Kalah dari Timnas Uzbekistan U-20?
Timnas Indonesia U-20 tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 jika kalah dari Uzbekistan U-20 AFC. (Foto: AFC)
TIMNAS Indonesia U-20 langsung tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 jika kalah dari Timnas Uzbekistan U-20? Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dalam kondisi terjepit setelah kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, China, Kamis 13 Februari 2025 malam WIB.

Akibat kekalahan telak itu, Timnas Indonesia U-20 terbenam di posisi juru kunci klasemen sementara Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan nol poin dan selisih gol -3. Sementara itu, posisi puncak diisi Timnas Iran U-20 dengan tiga poin dan selisih gol +3.

Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)

Lanjut ke posisi dua ada Timnas Uzbekistan U-20 dengan tiga poin dan selisih  gol +1. Melengkapi tiga besar ada Timnas Yaman U-20 dengan nol poin dan selisih gol -1. Melihat kondisi di atas, hanya kemenangan atas Uzbekistan U-20 dalam laga kedua Grup C pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB, yang benar-benar membuka peluang lolos Timnas Indonesia U-20 ke perempatfinal.

Jika imbang atas Uzbekistan U-20, Timnas Indoneisa U-20 masih berpeluang lolos ke perempatfinal, namun kansnya sangat kecil. Bagaimana jika kalah dari Uzbekistan U-20?

1. Nasib Timnas Indonesia U-20 di Ujung Tanduk

Timnas Indonesia U-20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 jika kalah dari Uzbekistan U-20, plus di laga lain Iran U-20 menang atau imbang atas Yaman U-20. Semisal di laga lain Iran U-20 menang atas Yaman U-20, Timnas Indonesia U-20 sudah tak mungkin mengejar perolehan poin Team Melli -julukan Timnas Iran U-20- dan Uzbekistan U-20, mengingat mereka sama-sama telah mengoleksi enam angka.

Sekalipun Timnas Indonesia U-20 menang 1000-0 atas Yaman U-20 di laga terakhir Grup C pada Rabu 19 Februari 2025 malam WIB, perolehan angka maksimal skuad asuhan Indra Sjafri hanya tiga poin, masih kalah dari Iran U-20 dan Uzbekistan U-20 yang mengemas enam angka.

2. Doa dan Dukungan Wajib Diberikan kepada Timnas Indonesia U-20

Karena itu, doa dan dukungan wajib diberikan pencinta sepakbola Tanah Air kepada Timnas Indonesia U-20. Biar bagaimana pun, peluang Timnas Indonesia U-20 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 masih sangat terbuka.

 

