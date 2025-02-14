Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI dan GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |06:39 WIB
Live Malam Hari di RCTI dan GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 akan menantang Timnas Uzbekistan U-20 setelah tumbang 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto; PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang digelar di Shenzhen, China, akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV pada Minggu, 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

1. Timnas Indonesia U-20 Pantang Kalah dari Timnas Uzbekistan U-20

Laga ini merupakan pertandingan hidup mati bagi skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20. Jika ingin membuka peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025, skuad asuhan Indra Sjafri ini mesti menang atas juara bertahan Piala Asia U-20, Timnas Uzbekistan U-20.

Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20. (Foto: PSSI)

Hasil imbang atas Uzbekistan U-20 sejatinya juga masih membuka peluang Timnas Indonesia U-20 melaju ke perempatfinal, namun kansnya sangat kecil. Sementara jika kalah, Timnas Indonesia U-20 dipastikan tersingkir jika di laga lain Iran U-20 menang atau imbang atas Yaman U-20.

Kesimpulannya, Timnas Indonesia U-20 wajib menang jika ingin menjaga peluang melaju ke fase gugur Piala Asia U-20 2025. Bagi Indra Sjafri, Timnas Uzbekistan bukanlah lawan yang asing baginya.

2. Indra Sjafri Sering Kalah dari Timnas Uzbekistan

Tahun 2023 di ajang Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-24 racikannya tumbang 0-2 dari Uzbekistan U-24 di babak 16 besar. Sepanjang laga, Ramadhan Sananta dan kawan-kawan dibuat tak berkembang.

Kemudian pada Januari 2024, giliran Timnas Indonesia U-20 yang bersua Timnas Uzbekistan U-20. Bermain di Stadion Madya Jakarta, Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan tumbang 2-3 dari tim tamu.

"Iya, di Asian Games saya juga pernah bertemu mereka (Uzbekistan). Terus juga sudah pernah uji coba satu kali di Jakarta," kata Indra Sjafri usai laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 yang berakhir 3-0 untuk kemenangan Team Melli.

 

Halaman:
1 2
      
