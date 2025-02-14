Thom Haye Klaim Punya 2 Kelebihan yang Berguna untuk Timnas Indonesia

Thom Haye mengklaim punya dua kelebihan yang berguna untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@thomhaye)

THOM Haye mengklaim punya dua kelebihan yang akan berguna untuk Timnas Indonesia. Kreativitas umpan serta eksekusi bola matinya bisa jadi senjata mematikan.

Haye saat ini menjadi andalan lini tengah, baik di klub Almere City mau pun Timnas Indonesia. Di Skuad Garuda, ia kerap berduet dengan Ivar Jenner untuk menjaga kestabilan lini tengah.

1. Andrea Pirlo

Dalam sebuah wawancara dengan laman Kita Garuda, Haye mengakui panutannya sebagai gelandang adalah Andrea Pirlo. Eks pemain Timnas Italia itu dikenal sebagai 'maestro' lini tengah.

Kepiawaian Pirlo mengumpan serta memaksimalkan peluang dari bola mati membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Haye mengakui punya gaya bermain yang terinspirasi dari pria berambut gondrong itu.

2. Latihan

Haye bahkan berlatih secara khusus untuk mematangkan dua aspek tersebut. Oleh karena itu, ia tidak ragu mengklaim kreativitas mengumpan dan pemanfaatan bola mati menjadi keunggulannya.

"Saya pikir mengumpan selalu menjadi salah satu keunggulan permainan saya. Saya memang melatihnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati," kata Haye dilansir dari laman Kita Garuda, Jumat (14/2/2025).