HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Berkelas Thom Haye soal Timnas Indonesia yang Kini Dihuni Banyak Pemain Muda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |11:43 WIB
Respons Berkelas Thom Haye soal Timnas Indonesia yang Kini Dihuni Banyak Pemain Muda
Thom Haye kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS berkelas diberikan Thom Haye saat menanggapi kondisi Timnas Indonesia yang kini dihubi banyak pemain muda. Gelandang Almere City itu menyambutnya dengan positif.

Thom Haye melihat kombinasi pemain muda dan berpengalaman yang ada dalam tim bakal mendongkrak performa Skuad Garuda.

Erick Thohir bersama Mees Hilgers dan Thom Haye (Foto: Instagram/@erickthohir)

1. Pemain Muda

Ya, Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh banyak pemain muda. Di antaranya, ada Marselino Ferdinan, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Rafael Struick, hingga Nathan Tjoe-A-On.

Namun di sisi lain, Skuad Garuda juga diisi pemain berpengalaman. Salah satunya ada Thom Haye. Lalu, ada juga Jay Idzes, Kevin Diks, sampai Calvin Verdonk.

2. Reaksi Thom Haye

Thom Haye mengungkapkan kalau dominasi pemain muda sangat berdampak positif untuk Timnas Indonesia, apalagi dikombinasikan dengan pemain berpengalaman. Menurutnya, saat ini pemain tinggal terus mengasah kombinasi tersebut untuk membuat Skuad Garuda menjadi tim kuat.

“Saya melihatnya sebagai sesuatu yang sangat positif. Saya pikir ada banyak pemain berkualitas dalam tim ini, dan juga energi yang besar,” kata Haye, dilansir dari situs Kita Garuda, Selasa (11/2/2025).

“Sekarang yang terpenting adalah mengombinasikannya dengan pemain berpengalaman. Saya pikir kombinasi ini dapat membantu tim dan sepakbola Indonesia berkembang,” sambungnya.

 

