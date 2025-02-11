3 Pemain Top Eropa Keturunan Indonesia yang Gagal Perkuat Timnas Indonesia karena Aturan FIFA, Nomor 1 Pilih Bela Suriname!

SEBANYAK 3 pemain top Eropa keturunan Indonesia yang gagal memperkua Timnas Indonesia karena aturan FIFA akan diulas Okezone. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI gencar mencari pemain keturunan berkualitas yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia.

Sejumlah pesepakbola top dunia berhasil dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) karena memiliki darah Indonesia. Beberapa di antaranya Jay Idzes yang mentas bersama Venezia, Kevin Diks (FC Copenhagen), Mees Hilgers (FC Twente), Thom Haye (Almere City) dan banyak lagi.

Dalam perjalanannya, PSSI mendekati tiga nama yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Namun, satu di antaranya terganjal aturan FIFA.

Selain sosok yang akan dibahas di bawah ini, ada dua pemain top lain yang berhasrat membela Timnas Indonesia, namun tak bisa memperkuat skuad Garuda karena membentur aturan FIFA. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 Pemain Top Eropa Keturunan Indonesia yang Gagal Perkuat Timnas Indonesia karena Aturan FIFA:

3. Joel Veltman (Brighton & Hove Albion)

Aksi Joel Veltman di laga Brighton vs Manchester City. (Foto: Instagram/@joelveltman)

Fullback kanan andalan Brighton & Hove Albion Joel Veltman terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia. Ia mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek.

“Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia,” kata Joel Veltman yang fasih bermain sebagai fullback kanan dan bek tengah ini, Okezone mengutip dari My Heritage DNA.

Sayangnya, Joel Veltman sudah 28 kali membela Timnas Belanda. Sesuai aturan, pemain yang ingin berpindah federasi maksimal hanya boleh tiga kali membela tim nasional senior tertentu.