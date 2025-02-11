Patrick Kluivert Coret 3 Pemain Keturunan Andalan Timnas Indonesia Era Shin Tae-yong? Ini Faktor Terkuatnya

PATRICK Kluivert mencoret tiga pemain keturunan andalan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong? Saat perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menekankan pentingnya menit bermain bersama klub masing-masing kepada personel skuad Garuda.

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert pada Minggu 12 Januari 2025.

1. Pesan Patrick Kluivert bak Ancaman bagi Sejumlah Pemain Timnas Indonesia

Ucapan Patrick Kluivert itu seakan menohok sejumlah pemain Timnas Indonesia yang kesulitan mendapatkan menit tampil di level klub musim ini. Beberapa di antaranya Marselino Ferdinan, Nathan Tjoe A-On, Sandy Walsh, Justin Hubner dan Rafael Struick.

Untuk Sandy Walsh, ada potensi pesepakbola 29 tahun ini mendapatkan menit tampil yang lebih banyak dimulai dari pertengahan bulan ini. Sebab, ia baru saja hengkang dari Liga Belgia (KV Mechelen) ke Liga Jepang (Yokohama F Marinos), yang mana level kompetisinya lebih rendah.

Untuk Marselino Ferdinan, sekalipun baru sekali bermain bersama tim senior Oxford United musim ini, Patrick Kluivert seakan memberikan angin segar kepada pesepakbola 20 tahun tersebut. Patrick Kluivert menyebut Marselino Ferdinan sebagai pemain bertalenta dan itu terlihat dari keberhasilan eks pemain Persebaya Surabaya itu dua kali membobol gawang Arab Saudi.

2. Rafael Struick, Nathan Tjoe A-On dan Justin Hubner dalam Posisi Tak Aman

Kondisi agak pelik justru dialami Nathan Tjoe A-On, Rafael Struick dan Justin Hubner, tiga pemain keturunan andalan era Shin Tae-yong. Nathan Tjoe A-On terakhir kali bermain bersama sang klub, Swansea City, pada 28 Agustos 2024 atau hampir enam bulan lalu!

Rafael Struick memang sudah mencatatkan sembilan penampilan bersama Brisbane Roar musim ini. Namun, dalam empat laga terakhir, Rafael Struick hanya duduk manis di bangku cadangan.