5 Negara yang Diuntungkan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Makin Kaya!

SEBANYAK 5 negara yang diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada empat laga ke depan, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar.

Jika Timnas Indonesia di luar dugaan berhasil menyegel tempat di ajang dua tahunan ini, ada beberapa negara yang diuntungkan. Siapa saja?

Berikut 5 negara yang diuntungkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026:

5. Belanda

Nama Belanda akan terangkat jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Negeri Kincir Angin tak bisa dipungkiri akan terseret ke dalam pusaran kesuksesan Timnas Indonesia karena ada banyak personel skuad Garuda yang memiliki darah Belanda.

Tercatat pemain-pemain yang telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI seperti Jay Idzes, Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen terbukti meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

4. Indonesia

Indonesia juga diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Indonesia layak dipandang sebagai salah satu kekuatan baru sepakbola Asia.

Bukan tak mungkin dengan meningkatnya prestasi Timnas Indonesia, Indonesia semakin dikenal dunia. Ujung-ujungnya, ada banyak negara yang mau bekerjasama atau berinvestasi di Tanah Air.