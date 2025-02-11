Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Diuntungkan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Makin Kaya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |05:43 WIB
5 Negara yang Diuntungkan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Makin Kaya!
Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara yang diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dalam trek tepat  lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada empat laga ke depan, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar.

Jika Timnas Indonesia di luar dugaan berhasil menyegel tempat di ajang dua tahunan ini, ada beberapa negara yang diuntungkan. Siapa saja?

Berikut 5 negara yang diuntungkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026:

5. Belanda

Timnas Belanda vs Timnas Hungaria (Foto: X/@OnsOranje)

Nama Belanda akan terangkat jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Negeri Kincir Angin tak bisa dipungkiri akan terseret ke dalam pusaran kesuksesan Timnas Indonesia karena ada banyak personel skuad Garuda yang memiliki darah Belanda.

Tercatat pemain-pemain yang telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI seperti Jay Idzes, Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen terbukti meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

4. Indonesia

Jersey away Timnas Indonesia terbaru (Foto: Instagram/@erspo.official)

Indonesia juga diuntungkan jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Indonesia layak dipandang sebagai salah satu kekuatan baru sepakbola Asia.

Bukan tak mungkin dengan meningkatnya prestasi Timnas Indonesia, Indonesia semakin dikenal dunia. Ujung-ujungnya, ada banyak negara yang mau bekerjasama atau berinvestasi di Tanah Air.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3183990/timnas_indonesia_turun_ke_peringkat_123_dunia_pssi_pada_ranking_fifa_november_2025_pssi-JuLS_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Makin Dijauhi Thailand dan Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3183987/timnas_indonesia_tidak_akan_ditangani_heimir_halgrimsson_pssi-LI8O_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Gagal Dilatih Pelatih Rival Cristiano Ronaldo di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183860/timnas_indonesia-ThrD_large.jpg
Media Inggris Sebut Kesuksesan Proyek Naturalisasi Timnas Indonesia Bikin Malaysia Iri hingga Palsukan Dokumen Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183856/jordi_cruyff_disebut_tengah_jadi_incaran_ajax_amsterdam-qQAd_large.jpg
Gawat, Penasihat Teknis Timnas Indonesia Jordi Cruyff Diincar Ajax Amsterdam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644871/islam-makhachev-rebut-sabuk-welter-ufc-322-usai-habisi-jack-della-maddalena-tsk.webp
Islam Makhachev Rebut Sabuk Welter UFC 322 usai Habisi Jack Della Maddalena
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gelandang_timnas_indonesia_u_22_arkhan_fikri.jpg
Terungkap! Ini Alasan Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan Absen Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement