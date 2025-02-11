5 Striker Timnas Indonesia yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivert Jelang Lawan Australia dan Bahrain, Nomor 1 Penyerang Oxford United!

STRIKER Timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert jelang melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium.

Kemudian pada Selasa 25 Maret 2025, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Terkhusus laga melawan Australia akan menjadi pertandingan debut pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.

Pelatih asal Belanda itu pasti berupaya memberikan kesan pertama yang baik bagi publik Tanah Air dengan cara memetik tiga poin. Namun, tumpulnya lini serang masih menjadi PR besar bagi Patrick Kluivert. Sebab dari enam laga yang telah dilakoni di Grup C, skuad Garuda baru mencetak enam gol.

Hal itu tentu membuat Patrick Kluivert memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan lini serang skuad Garuda. Pemain-pemain di bawah ini cocok dipanggil untuk laga Maret 2025 dan ditingkatkan kemampuannya oleh Patrick Kluivert. Siapa saja?

Berikut 5 Striker Timnas Indonesia yang Berpotensi Dipanggil Patrick Kluivert Jelang Lawan Australia dan Bahrain:

5. Ragnar Oratmangoen

Striker Timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert jelang lawan Australia dan Bahrain adalah nama Ragnar Oratmangoen. Penyerang anyar FCV Dender ini merupakan andalan lini depan Timnas Indonesia kala masih diasuh Shin Tae-yong.

Pemain kelahiran Oss ini baru mencetak satu gol dari enam laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, pesepakbola 26 tahun ini absen melawan Australia karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Ia baru tersedia saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain.

4. Rafael Struick

Rafael Struick menjadi salah satu penyerang yang berpotensi dipanggil di era Patrick Kluivert. Sebagaimana diketahui, penyerang berusia 21 tahun itu juga sempat menjadi andalan Shin Tae-yong.

Meski telah tampil sebanyak 22 laga untuk Timnas Indonesia, Rafael Struick baru mencetak 1 gol. Hal itu pun sempat membuat publik Tanah Air ragu dengan ketajaman pemain bertinggi 1,85 m tersebut. Di musim ini bersama Brisbane Roar, penyerang kelahiran Leidschendam, Belanda itu pun baru membubukan 1 gol dari 9 laga.