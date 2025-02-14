Prediksi Line Up Osasuna vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Kylian Mbappe Aktor Kemenangan?

PREDIKSI line up Osasuna vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah Kylian Mbappe jadi aktor kemenangan?

Real Madrid akan tandang ke markas Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. Laga itu akan digelar di Stadion El Sadar, pada Sabtu 15 Februari 2025 pukul 22.15 WIB. Laga seru ini bisa disaksikan di Vision+, dengan klik di sini. https://www.visionplus.id/webclient/#/

1. Real Madrid di Puncak

Real Madrid tengah menempati puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 jelang laga ini. Mereka mengoleksi 50 poin, unggul 1 angka dari Atletico Madrid yang mengekor di posisi kedua.

Madrid tentunya bertekad meraih kemenangan dalam laga ini demi mempertahankan posisi di puncak klasemen. Tetapi, Madrid perlu mewaspadai sang rival.

Sebab, Osasuna belum menang dalam dua laga terakhirnya di berbagai kompetisi. Osasuna ditahan imbang Mallorca 1-1 pada 11 Februari 2025. Kemudian, mereka tumbang 0-2 dari Real Sociedad di Copa del Rey 2024-2025.

Dengan hasil ini, Osasuna pun tengah tercecer di klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Mereka masih menduduki posisi kesembilan dengan 31 poin.