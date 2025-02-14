JADWAL dan link live streaming pekan ke-24 LaLiga 2024-2025 di Vision+ dapat Anda ketahui di artilel ini. Pekan ke-24 di Liga Spanyol tersebut menyajikan sejumlah laga menarik seperti Osasuna vs Real Madrid hinga Barcelona vs Rayo Vallecano, yang mana semua pertandingan itu bisa disaksikan secara live streaming di beIN Sports 3 melalui VISION+ dengan klik di sini.
Real Madrid, yang saat ini berada di puncak klasemen, akan menghadapi tantangan dari Osasuna yang siap memberikan perlawanan sengit di kandang mereka. Los Blancos dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya demi mengamankan tiga poin penting dalam perburuan gelar juara. Saksikan laga ini dan pertandingan lainnya hanya di VISION+.
Berikut jadwal lengkap Matchday 24 LaLiga 2024-2025:
Sabtu, 15 Februari 2025
02.55 WIB: Girona vs Getafe
19:55 WIB: Leganes vs Alaves
22.10 WIB: Osasuna vs Real Madrid
Minggu, 16 Februari 2025
00.25 WIB: Atletico Madrid vs Celta Vigo
02.55 WIB: Villarreal vs Valencia
19:55 WIB: Espanyol vs Athletic Bilbao
22.10 WIB: Valladolid vs Sevilla
Senin, 17 Februari 2025
00.25 WIB: Mallorca vs Las Palmas
02.55 WIB: Real Betis vs Real Sociedad
Selasa, 18 Februari 2025
02.55 WIB: Barcelona vs Rayo Vallecano