Jadwal dan Link Live Streaming Pekan Ke-24 LaLiga 2024-2025 di Vision+: Ada Osasuna vs Real Madrid, Barcelona vs Rayo Vallecano

JADWAL dan link live streaming pekan ke-24 LaLiga 2024-2025 dapat Anda ketahui di artilel ini. Pekan ke-24 di Liga Spanyol tersebut menyajikan sejumlah laga menarik seperti Osasuna vs Real Madrid hinga Barcelona vs Rayo Vallecano.

Real Madrid, yang saat ini berada di puncak klasemen, akan menghadapi tantangan dari Osasuna yang siap memberikan perlawanan sengit di kandang mereka. Los Blancos dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya demi mengamankan tiga poin penting dalam perburuan gelar juara.

Berikut jadwal lengkap Matchday 24 LaLiga 2024-2025:

Sabtu, 15 Februari 2025

02.55 WIB: Girona vs Getafe

19:55 WIB: Leganes vs Alaves

22.10 WIB: Osasuna vs Real Madrid

Minggu, 16 Februari 2025

00.25 WIB: Atletico Madrid vs Celta Vigo

02.55 WIB: Villarreal vs Valencia

19:55 WIB: Espanyol vs Athletic Bilbao

22.10 WIB: Valladolid vs Sevilla

Senin, 17 Februari 2025

00.25 WIB: Mallorca vs Las Palmas

02.55 WIB: Real Betis vs Real Sociedad

Selasa, 18 Februari 2025

02.55 WIB: Barcelona vs Rayo Vallecano