HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |12:45 WIB
Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025?
Jens Raven diharapkan menggila di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-20 menang 1-0 atas Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-20 akan menantang Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

1. Timnas Indonesia U-20 Kalah Sejarah dan Statistik dari Timnas Iran U-20

Bagi kedua tim, ini merupakan pertemuan kedua di Piala Asia U-20. Duel pertama keduanya tersaji di matchday pertama Grup A Piala Asia U-20 1975. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Iran U-20 menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-20.

Di akhir turnamen, Iran U-20 keluar sebagai juara Piala Asia U-20 1975. Jika ukurannya performa di Piala Asia U-20, Timnas Iran U-20 jauh lebih berprestasi ketimbang Timnas Indonesia U-20.

Timnas Iran U-20 tercatat empat kali juara Piala Asia U-20, berbanding satu milik Timnas Indonesia U-20. Selain itu, Timnas Iran U-20 juga lebih garang di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20. PSSI

Dari tiga pertandingan, Timnas Iran U-20 menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Hanya dari tiga pertandingan, Timnas Iran U-20 mengemas 17 gol! Di saat bersamaan, Timnas Indonesia U-20 hanya meraih dua menang dan satu imbang, serta mengemas delapan gol.

Jadi, apakah ini pertanda Timnas Indonesia U-20 akan kalah dari Timnas Iran U-20 di laga besok malam? Belum tentu. Timnas Indonesia U-20 memiliki pemain-pemain yang solid dalam bertahan.

2. Timnas Indonesia U-20 Punya Pemain Berpengalaman di Lini Belakang

Jika pelatih Indra Sjafri menurunkan formasi 4-3-3, empat bek sejajar berpotensi ditempati Alfharezzi Buffon, Kadek Arel, Iqbal Gwijannge dan Dony Tri Pamungkas. Keempat nama ini merupakan pemain andalan di klub masing-masing yang eksis di Liga 1 2024-2025.

 

