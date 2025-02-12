Jadwal Siaran Langsung Piala Asia U-20 2025 Hari Ini: 2 Laga Berkelas Libatkan Rival Timnas Indonesia U-20, Live di GTV!

Rival Timnas Indonesia U-20 yakni Timnas Australia U-20 akan tampil di Piala Asia U-20 2025 hari ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Piala Asia U-20 2025 hari ini, Rabu (12/2/2025) sudah dirilis. Sesuai jadwal, ada dua laga yang melibatkan rival Timnas Indonesia U-20, yakni Timnas Australia U-20 vs Timnas Kirgistan U-20 dan Timnas China U-20 vs Timnas Qatar U-20.

Laga pertama yang digelar mempertemukan Timnas Australia U-20 vs Timnas Kirgistan U-20 di Bao’an Stadium Shenzhen, China pada pukul 16.15 WIB. Timnas Australia U-20 yang pernah finis runner-up pada edisi 2010, selintas dijagokan memenangkan pertandingan ini.

1. Timnas Australia U-20 Pantang Remehkan Timnas Kirgistan U-20

Namun, faktanya skuad Young Socceroos takkan mudah saat dihadapkan Timnas Kirgistan U-20 yang notabene negara pecahan Uni Soviet. Di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Kirgistan U-20 menunjukan ketangguhan mereka.

Tergabung di Grup I bersama Jepang, Turkmenistan dan Myanmar, Kirgistan memang finis sebagai runner-up grup. Namun, Baibol Ermekov dan kawan-kawan sanggup menahan Timnas Jepang U-20 dengan skor 1-1!

Bahkan Kirgistan U-20 sempat unggul 1-0 lebih dulu di menit 47, sebelum akhirnya Jepang U-20 menyamakan kedudukan tiga menit berselang. Saat itu, Jepang dan Kirgistan sama-sama mengemas tujuh angka, namun skuad Samurai Biru finis sebagai juara grup karena unggul selisih gol.

Karena itu, pantang bagi Timnas Australia U-20 untuk lengah. Meremehkan sedikit saja, Kirgistan U-20 bisa menghukum mereka.

2. Timnas China U-20 Hajar Timnas Qatar U-20?

Lanjut pukul 18.30 WIB mempertemukan tuan rumah China U-20 vs Qatar U-20. Berstatus tuan rumah, China U-20 praktis memburu gelar juara Piala Asia U-20 2025, gelar yang pernah mereka menangkan pada 1985.