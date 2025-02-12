Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |06:28 WIB
Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 siap menghancurkan Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di matchday ketiga Grup C Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan AFC, laga yang digelar di Kota Shenzhen, China, ini akan dilangsungkan pada Rabu 19 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI.

1. Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Yaman U-20 Dihadang Jadwal Padat Piala Asia U-20 2025

Saat melakoni laga ini, Welber Jardim maupun personel Timnas Yaman U-20 dijamin sudah kelelahan. Sebab, hanya dalam kurun enam hari, mereka dituntut melakoni tiga pertandingan!

Duel Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
Duel Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Timnas Indonesia U-20 dijadwalkan menantang Iran U-20 pada Kamis 13 Februari 2025, disusul bersua Uzbekistan U-20 (Minggu, 16 Februari 2025). Sementara Yaman U-20 bersua Uzbekistan U-20 (13 Februari 2025) dan bertemu Iran U-20 (16 Februari 2025).

Berhubung sudah dihadapkan dua lawan kuat di dua laga awal Grup C, baik Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Yaman U-20 disinyalir hanya menyisakan sisa-sisa tenaga saat bentrok di matchday pamungkas fase grup.

Namun, biar bagaimanapun, laga ini mesti dimenangkan Timnas Indonesia U-20 jika ingin lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal.

Untuk lolos ke perempatfinal, Timnas Indonesia U-20 wajib menang atas Yaman U-20 serta mencuri angka dari Iran U-20 dan Uzbekistan U-20. Peluang Timnas Indonesia U-20 menang atas Yaman U-20 cukup terbuka.

Pengalaman bertemu dengan Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dapat dijadikan rujukan. Saat itu bertemu di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, skor sama kuat 1-1.
 

