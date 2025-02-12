Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025: Iran Jadi Lawan Pertama!

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan dibahas Okezone. Seluruh pertandingan bakal live di RCTI!

Piala Asia U- 2025 akan dimainkan pada 12 Februari hingga 1 Maret di Shenzhen, China. Ada pun, fase grup digelar pada 12-20 Februari.

1. Jadwal Berat

Berkaca dari undian, Timnas Indonesia sudah akan bertemu lawan berat. Di laga pertama, Garuda Nusantara akan bersua Timnas Iran U-20 di Shenzhen (China) pada 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

Lalu, di partai kedua, Timnas Indonesia U-20 berjumpa Timnas Uzbekistan U-20 di lokasi yang sama pada 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB. Terakhir, anak asuh Indra Sjafri berhadapan dengan Timnas Yaman U-20 pada 19 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

2. Pemusatan Latihan

Tentu, Timnas Indonesia U-20 diharapkan dapat lolos dari fase grup dan melaju hingga semifinal. Sebab, empat peserta di babak empat besar akan otomatis lolos untuk mewakili Asia di Piala Dunia U-20 2025.

Sadar akan berjumpa lawan berat, Timnas Indonesia U-20 sudah bersiap sejak awal Januari 2025. Pemusatan latihan (TC) hingga laga uji coba bertajuk U-20 Challenge Series 2025 sudah digelar.