Media Vietnam Prediksi Keberuntungan Timnas Indonesia U-20 dan Thailand Bakal Habis di Piala Asia U-20 2025

MEDIA asal Vietnam, Soha VN, menilai keberuntungan Timnas Indonesia U-20 dan Thailand U-20 bakal habis di Piala Asia U-20 2025. Sebab menurut media Vietnam tersebut, kedua negara Asia Tenggara itu berada di grup sulit, sehingga mustahil untuk lolos ke babak perempatfinal.

Turnamen Piala Asia U-20 2025 akan berlangsung di Shenzehn, China mulai 12 Februari–1 Maret 2025. Dua tim Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Thailand, akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-20 akan tergabung dalam Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Sedangkan, Thailand U-20 akan berhadapan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Suriah di Grup D.

1. Indonesia dan Thailand Gabung Grup Sulit

Hanya dua tim yang berhak mendapatkan tiket perempatfinal dari masing-masing grup. Soha VN melihat peluang Indonesia dan Thailand sangat sulit mengingat tergabung dengan tim-tim kuat.

“Hanya dua tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U-20 2025, yaitu Indonesia dan Thailand. Namun keberuntungan telah menempatkan mereka berdua dalam grup yang sangat sulit,” tulis Soha VN, dikutip pada Selasa (11/2/2025).

2. Bahas Persiapan

Selain tim-tim yang kuat, Soha VN juga menilai persiapan Indonesia dan Thailand kurang matang. Media Vietnam itu mengklaim sudah melihat persiapan kedua tim itu menjelang Piala Asia U-20 2025.