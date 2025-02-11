Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Jens Raven Berpotensi Menggila di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Iran di Piala Asia U-20 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |18:56 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Jens Raven Berpotensi Menggila di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Iran di Piala Asia U-20 2025
Pemain Timnas Indonesia U-20, Jens Raven. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
SHENZHEN – Penyerang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Jens Raven berpotensi menggila saat melawan Iran U-20 di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025. Pasalnya cuaca di Shenzhen, China tak jauh berbeda dengan Belanda, negara selama ini dirinya bermain.

Karena hal itulah Jens Raven bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di China. Tentu diharapkan permainan terbaik Jens Raven juga bisa keluar dengan cuaca yang hampri sama dengan Belanda.

1. Jens Raven Senang

Timnas Indonesia U-20 sebentar lagi akan berkompetisi di Piala Asia U-20 2025. Turnamen sepak bola kelompok usia itu akan berlangsung di Shenzhen, China pada 12 Februari – 1 Maret 2025 mendatang.

Garuda Nusantara akan tergabung dalam Grup C bersama Iran U-20, Uzbekistan U-20, dan Yaman U-20. Pada laga pertama, Jens Raven dan kolega akan bersua dengan Iran U-20 di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis (13/2/2025).

Jens Raven foto Aldhi Chandra
Jens Raven foto Aldhi Chandra

Timnas Indonesia U-20 sudah melakoni latihan perdana serta persiapan taktik untuk menghadapi Iran U-20. Jens mengatakan, banyak hal positif yang dirasakan olehnya menjelang pertandingan tersebut.

“Di sini cuaca bagi saya bagus, sama dengan di Belanda. Jadi untuk saya baik,” kata Jens dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (11/2/2025).

“Selain itu, makanan dan hotel bagus dan semuanya memberikan hal positif bagi kami,” tambahnya.

 

