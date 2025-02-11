Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |17:38 WIB
Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025
Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: X/TimnasIndonesia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan AFC, laga di atas digelar di Shenzhen, China, pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

1. Timnas Indonesia U-20 Hadapi Laga Sulit Lawan Timnas Uzbekistan U-20

Laga melawan Timnas Uzbekistan U-20 dijamin takkan berjalan mudah bagi skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20. Timnas Uzbekistan U-20 merupakan salah satu calon kuat juara Piala Asia U-20 2025.

Asumsi ini muncul berdasarkan status negara pecahan Uni Soviet ini yang merupakan juara bertahan Piala Asia U-20. Meski komposisi skuad sudah berubah, kekuatan Timnas Uzbekistan U-20 tidak mengalami penurunan.

Terbukti di empat laga Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Timnas Uzbekistan U-20 menyelesaikan semua pertandingan dengan kemenangan. Karena itu, Timnas Indonesia U-20 pantang lengah saat bersua Timnas Uzbekistan U-20.

2. Tenaga Pemain Timnas Indonesia U-20 Terkuras

Susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 @TimansIndonesia

Pertandingan ini merupakan laga kedua bagi masing-masing tim di Piala Asia U-20 2025. Sebelumnya. laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 dilangsungkan pada Kamis, 13 Februari 2025.

Uzbekistan U-20 dihadapkan dengan Timnas Yaman U-20, sedangkan Timnas Indonesia U-20 bersua Timnas Iran U-20. Laga melawan Iran U-20 dijamin menguras energi Jens Raven dan kawan-kawan.

Karena itu, Welber Jardim serta kolega dijamin dalam kondisi ngos-ngosan saat bersua Uzbekistan U-20 yang memiliki postur besar. Sekarang menarik menanti aksi Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

 

Halaman:
1 2
      
