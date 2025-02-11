Bukan Welber Jardim, AFC Waspadai Aksi Jens Raven Bareng Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Jens Raven siap menggila bersama Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: X/@timnasindonesia)

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) menyebut satu nama pemain Timnas Indonesia U-20 yang berpotensi menggila di Piala Asia U-20 2025. Bukan Welber Jardim yang berkarier di Brasil, AFC menyebut nama penyerang FC Dordrecht U-21 Jens Raven sebagai pemain Timnas Indonesia U-20 yang berpotensi paling bersinar di ajang empat tahunan ini.

Tak heran Jens Raven menjadi sorotan AFC. Penyerang 19 tahun ini telah membuktikan menjadi mesin gol Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri.

1. Jens Raven Top Skor Timnas Indonesia di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Penyerang bertinggi badan 189 sentimeter ini tercatat sebagai top skor Timnas Indonesia U-20 di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. AFC pun terkesan dengan penampilan Jens Raven selama Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Saat itu, ia berhasil menyarangkan tiga gol di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Kiprah Jens Raven yang bermain di Belanda turut menjadi sorotan AFC.

“Penyerang ini tampil mengesankan dengan tiga gol di babak kualifikasi saat Indonesia memuncaki Grup F, mengungguli Yaman, Timor-Leste, dan Maladewa. Pemain berusia 19 tahun ini tengah berkarier di Belanda bersama tim muda FC Dordrecht,” tulis AFC dikutip dari laman resminya, Selasa (11/2/2025).

Berkat bantuan Jens Raven, Timnas Indonesia U-19/U-20 mencetak berbagai pencapaian. Jens Raven mencetak empat gol termasuk saat Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Thailand U-19 (1-0) di final Piala AFF U-19 2024.