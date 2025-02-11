Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Welber Jardim, AFC Waspadai Aksi Jens Raven Bareng Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |16:46 WIB
Bukan Welber Jardim, AFC Waspadai Aksi Jens Raven Bareng Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025
Jens Raven siap menggila bersama Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: X/@timnasindonesia)
A
A
A

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) menyebut satu nama pemain Timnas Indonesia U-20 yang berpotensi menggila di Piala Asia U-20 2025. Bukan Welber Jardim yang berkarier di Brasil, AFC menyebut nama penyerang FC Dordrecht U-21 Jens Raven sebagai pemain Timnas Indonesia U-20 yang berpotensi paling bersinar di ajang empat tahunan ini.

Tak heran Jens Raven menjadi sorotan AFC. Penyerang 19 tahun ini telah membuktikan menjadi mesin gol Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri.

1. Jens Raven Top Skor Timnas Indonesia di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Jens Raven antar Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025 Aldi Chandra MPI.jpg

Penyerang bertinggi badan 189 sentimeter ini tercatat sebagai top skor Timnas Indonesia U-20 di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. AFC pun terkesan dengan penampilan Jens Raven selama Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Saat itu, ia berhasil menyarangkan tiga gol di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Kiprah Jens Raven yang bermain di Belanda turut menjadi sorotan AFC.

“Penyerang ini tampil mengesankan dengan tiga gol di babak kualifikasi saat Indonesia memuncaki Grup F, mengungguli Yaman, Timor-Leste, dan Maladewa. Pemain berusia 19 tahun ini tengah berkarier di Belanda bersama tim muda FC Dordrecht,” tulis AFC dikutip dari laman resminya, Selasa (11/2/2025).

Berkat bantuan Jens Raven, Timnas Indonesia U-19/U-20 mencetak berbagai pencapaian.  Jens Raven mencetak empat gol termasuk saat Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Thailand U-19 (1-0) di final Piala AFF U-19 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183564/frank_van_kempen_dipecat_duluan_sebelum_sempat_melatih_timnas_indonesia_u_20-fy5t_large.jpg
Frank van Kempen Sedih Dipecat Sebelum Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644951/petinju-as-richard-torrez-jr-patahkan-hidung-lawan-di-ronde-pertama-bwt.webp
Petinju AS Richard Torrez Jr Patahkan Hidung Lawan di Ronde Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/marco_bezzecchi_memenangkan_motogp_valencia_2025_d.jpg
Alasan Marco Bezzecchi Selebrasi ala Valentino Rossi di MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement