Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Aktif Cari Pemain Timnas Indonesia dari Liga 1, Ramadhan Sananta Semringah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |20:41 WIB
Patrick Kluivert Aktif Cari Pemain Timnas Indonesia dari Liga 1, Ramadhan Sananta Semringah
Pemain Persis Solo, Ramadhan Sananta. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO – Striker Persis Solo, Ramadhan Sananta senang pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert aktif mencari pemain dari Liga 1 2024-2025. Hal itu membuat termotivasi untuk terus bermain baik agar dapat dipanggil oleh pelatih asal Belanda tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kluivert beserta asistennya di Timnas Indonesia sudah berada di Indonesia sejak awal Februari. Mereka pun langsung bertugas dengan memantau langsung pertandingan-pertandingan Liga 1.

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Termotivasi

Sananta mengaku semakin termotivasi dengan aktifnya Kluivert yang memantau laga Liga 1. Apalagi, striker berusia 22 tahun baru-baru ini sukses mencetak gol berkelas di pekan ke-22 saat menghadapi Persebaya Surabaya.

“Tentunya sangat termotivasi, ini pelatih baru. Saya harus bisa membuktikan diri,” ucap Sananta, dilansir dari situs LIB, Selasa (11/2/2025).

Sananta menegaskan akan terus meningkatkan performanya di Persis Solo. Dengan harapan dapat dilirik oleh Kluivert dan bisa mendapat panggilan ke Timnas Indonesia.

“Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik pada laga selanjutnya nanti. Semoga bisa dipanggil timnas dan berusaha semaksimal mungkin,” terang dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184154/timnas_indonesia-by2g_large.jpg
Pakar Sepak Bola Jepang Tom Byer Geleng-Geleng Kepala Lihat Roadmap Timnas Indonesia: Jangan Bangun Istana di Atas Pasir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184114/timnas_indonesia_sudah_mengamankan_tempat_di_piala_asia_2027_pssi-NTwL_large.jpg
Dari 19 Tim, Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184104/bojan_hodak_buka_suara_soal_rumor_melatih_timnas_indonesia_persibcoid-lNq7_large.jpg
Respons Galak Bojan Hodak saat Ditanya Peluang Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184050/adu_ranking_fifa_timnas_indonesia_dengan_suriname_per_november_2025_sudah_diketahui-qaVK_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Suriname per November 2025, Skuad Garuda Disalip!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645065/10-kandidat-juara-piala-dunia-2026-argentina-favorit-portugal-bawa-ambisi-besar-syj.webp
10 Kandidat Juara Piala Dunia 2026: Argentina Favorit, Portugal Bawa Ambisi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Hampir Pasti Perkuat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement