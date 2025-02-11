Patrick Kluivert Aktif Cari Pemain Timnas Indonesia dari Liga 1, Ramadhan Sananta Semringah

SOLO – Striker Persis Solo, Ramadhan Sananta senang pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert aktif mencari pemain dari Liga 1 2024-2025. Hal itu membuat termotivasi untuk terus bermain baik agar dapat dipanggil oleh pelatih asal Belanda tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kluivert beserta asistennya di Timnas Indonesia sudah berada di Indonesia sejak awal Februari. Mereka pun langsung bertugas dengan memantau langsung pertandingan-pertandingan Liga 1.

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Termotivasi

Sananta mengaku semakin termotivasi dengan aktifnya Kluivert yang memantau laga Liga 1. Apalagi, striker berusia 22 tahun baru-baru ini sukses mencetak gol berkelas di pekan ke-22 saat menghadapi Persebaya Surabaya.

“Tentunya sangat termotivasi, ini pelatih baru. Saya harus bisa membuktikan diri,” ucap Sananta, dilansir dari situs LIB, Selasa (11/2/2025).

Sananta menegaskan akan terus meningkatkan performanya di Persis Solo. Dengan harapan dapat dilirik oleh Kluivert dan bisa mendapat panggilan ke Timnas Indonesia.

“Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik pada laga selanjutnya nanti. Semoga bisa dipanggil timnas dan berusaha semaksimal mungkin,” terang dia.