Kisah Ketakutan Justin Hubner yang Bikin Dirinya Terpental dari Timnas Indonesia Racikan Patrick Kluivert?

KISAH ketakutan Justin Hubner yang bikin dirinya berpotensi terpental dari Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert akan diulas Okezone. Pertengahan Juni 2024 atau setelah Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Justin Hubner melepaskan sindiran kepada sejumlah pemain keturunan yang berniat menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Sebelumnya tidak ada satu pun orang yang mau bermain untuk Indonesia. Sekarang mereka melihat kami berbuat baik dan mereka ingin bergabung (memperkuat Timnas Indonesia). Orang lucu,” kata Justin Hubner di stories Instagram-nya, @justinhubner5.

1. Kevin Diks dan Mees Hilgers Dinaturalisasi Setelah Sindiran Justin Hubner

Kevin Diks sudah perkuat Timnas Indonesia pada November 2024. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Dari perkataan Justin Hubner di atas terlihat jelas, bek 21 tahun itu mengartikan ada banyak pemain keturunan tertarik menjadi WNI setelah melihat peningkatan performa Timnas Indonesia. Setelah ucapan Justin Hubner di atas, sejumlah pemain menjalani proses naturalisasi menjadi WNI pada September dan Oktober 2024.

Beberapa di antaranya Mees Hilgers dan Eliano Reijnders (September 2024) dan Kevin Diks (Oktober 2024). Uniknya, tiga nama di atas semuanya berposisi sebagai pemain belakang, sama seperti Justin Hubner.

Khususnya kehadiran Kevin Diks dan Mees Hilgers yang sama-sama bermain sebagai bek tengah, membuat Justin Hubner kelimpungan untuk mendapatkan satu tempat di lini belakang Timnas Indonesia. Peluang Justin Hubner menjadi bek andalan Timnas Indonesia juga semakin berat jika Elkan Baggott comeback dalam laga Maret 2025.

Justin Hubner yang berstatus pemain akademi Wolverhampton Wanderers (U-21), harus bersaing dengan bek-bek top Indonesia seperti Jay Idzes (Venezia), Mees Hilgers (FC Twente), Elkan Baggott (Blackpool), Jordi Amat (JDT) dan Kevin Diks (FC Copenhagen).

Belum lagi ada Rizky Ridho yang menjadi bek andalan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, apakah Justin Hubner akan terdepak dari Timnas Indonesia dalam laga Maret 2025?