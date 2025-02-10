Penyebab Arema FC vs PSM Makassar Berakhir 1-1 di Liga 1 2024-2025

BLITAR – Penyebab laga Arema FC vs PSM Makassar berakhir 1-1 di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 akhirnya terungkap. Menurut pelatih Jose Gomes, Singo Edan sangat kurang dalam penyelesaian akhir.

Laga Arema FC vs PSM Makassar itu berlangsung pada Senin (10/2/2025) pukul 15.30 WIB. Nermin Haljeta sempat membawa Juku Eja unggul di menit ke-64 sebelum disamakan Pablo Oliveira (66’).

1. Kecewa

Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Gomes mengungkapkan kekecewaannya usai pertandingan. Ia merasa Arema seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol usai mampu mengkreasi beberapa peluang emas.

"Sayang sekali, seharusnya kami hari ini bisa menang. Babak pertama kami sama, tapi babak kedua kami memiliki banyak peluang, jadi pemain caranya bisa mencetak lebih dari satu gol," kata Ze Gomes, Senin (10/2/2025).

2. Asah

Pelatih asal Portugal itu mengakui pemainnya harus berlatih dalam mengasah penyelesaian akhir. Padahal, ia sudah memainkan duo striker sekaligus yakni Charles Lokolingoy dan Dalberto Luan.

Gomes kian kecewa karena setidaknya tiga peluang emas diciptakan. Sayangnya, semua kans itu gagal dikonversi menjadi gol.