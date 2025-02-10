Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs PSM Makassar: 3 Pemain Cedera, Bernardo Tavares Heran Lapangan Stadion Soepriadi Lolos Verifikasi

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |22:06 WIB
Arema FC vs PSM Makassar: 3 Pemain Cedera, Bernardo Tavares Heran Lapangan Stadion Soepriadi Lolos Verifikasi
Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kembali mengkritik lapangan Stadion Soepriadi usai laga kontra Arema FC (Foto: Instagram/@psm_makassar)
A
A
A

BLITAR – Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kembali mengkritik lapangan Stadion Soepriadi, Kota Blitar, usai ditahan Arema FC 1-1 pada pekan ke-22 Liga 1 2024-2025. Apalagi, tiga pemainnya cedera!

Laga Arema FC vs PSM Makassar itu berlangsung pada Senin (10/2/2025) pukul 15.30 WIB. Nermin Haljeta sempat membawa Juku Eja unggul di menit ke-64 sebelum disamakan Pablo Oliveira (66’).

1. Cedera

Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Namun, Tavares mengungkapkan Hal ini membuat jalannya laga kurang maksimal. Bahkan, tiga pemain PSM cedera sehingga harus diganti.

"Kedua tim baik PSM dan Arema layak mendapatkan yang lebih, kondisi yang lebih baik dari ini karena lapangan ini sama sekali tidak bagus," kata Tavares usai laga, Senin (10/2/2025).

2. Lolos

Pria asal Portugal itu mengkritik pedas penyelengara Liga 1 yang meloloskan lapangan Stadion Soepriadi, Kota Blitar, padahal secara kualitas sangat tidak layak. Hal ini sangat disayangkan.

"Saya pernah bilang sebelumnya kita ingin liga ini menjadi liga terbaik di Asia, padahal kami bermain di lapangan seperti ini, ini sama sekali tidak memproteksi pemain," keluh Tavares.

 

