Pelatih Brisbane Roar Sengaja Cadangkan Rafael Struick agar Tampil Buruk di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia?

PELATIH Brisbane Roar Ruben Zadkovich sengaja mencadangkan Rafael Struick agar tampil buruk di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB? Asumsi itu dimunculkan salah satu netizen Tanah Air di media sosial, mengingat Rafael Struick bermain di Liga Australia dan kebetulan Timnas indonesia akan menantang skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- bulan depan.

“Menurut saya Rafael Struick enggak dimaenin terus karena Indonesia dan Australia satu grup di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, biar enggak berkembang. Mungkin baru dimainin setelah laga Timnas Indonesia vs Australia Maret nanti,” tulis akun TikTok @justgame19.

“Sengaja enggak dimaenin (di Brisbane Roar) karena Timnas Indonesia lawan Australia. Padahal, nanti yang main Ole (Romeny),” sambung akun @dzakiirp.

1. Rafael Struick Dicadangkan di 4 Laga Terkini Brisbane Roar

Rafael Struick sejatinya sudah mencatatkan sembilan caps bersama Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025. Namun, semenjak memasuki Januari 2025, penyerang 21 tahun ini kesulitan mendapatkan menit tampil.

Dari enam laga yang dimainkan Brisbane Roar di tahun 2025, Rafael Struick cuma main dua kali. Selama dua kali tampil itu, Rafael Struick Cuma mencatatkan 37 menit tampil! Bahkan dalam empat laga terakhir, penyerang berjuluk El Klemer itu sama sekali tidak bermain!

Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi Rafael Struick. Sebab, Patrick Kluivert sempat memberi ultimatum terkait menit tampil bersama klub masing-masing.

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert pada Minggu 12 Januari 2025.