Patrick Kluivert Panggil Ramadhan Sananta untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

PATRICK Kluivert dijamin bahagia. Sebab, ia resmi menemukan penyerang ganas yang siap diandalkan di laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Lantas, siapa sosok yang dimaksud?

Sosok yang dimaksud adalah penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta. Semenjak Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, keran gol Ramadhan Sananta langsung terbuka deras.

1. Ramadhan Sananta Cetak 3 Gol di Sepanjang 2025

Ramadhan Sananta cetak gol kemenangan Persis Solo atas Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@persisofficial)

Dalam empat pekan terakhir di Liga 1 2024-2025, penyerang 22 tahun ini mengemas tiga gol! Terbaru, eks penyerang PSM Makassar ini mencetak gol penentu kemenangan 2-1 Persis Solo atas Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 2024-2025, Jumat 7 Februari 2025 malam WIB.

Menurut pantauan Okezone, hanya Ramadhan Sananta, penyerang Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang telah mencetak gol di tahun 2025. Rafael Struick, Hokky Caraka, Arkhan Kaka, Ragnar Oratmangoen hingga Dimas Drajad sama sekali belum mencetak gol tahun ini.

Bahkan calon penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, yang rencananya mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada hari ini, Sabtu 8 Februari 2025, belum mencetak gol di tahun 2025. Apakah ini pertanda Ramadhan Sananta menjadi andalan Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025?

Peluang itu sangat besar. Patrick Kluivert bisa melihat sosok dirinya dari karakter permainan Ramadhan Sananta.

2. Kesamaan Gaya Permainan Ramadhan Sananta dan Patrick Kluivert

Secara gaya permainan, Ramadhan Sananta persis seperti Patrick Kluivert ketika aktif sebagai pesepakbola profesional. Baik Ramadhan Sananta dan Patrick Kluivert merupakan penyerang bertipe bomber.