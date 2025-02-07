Ketua Umum PSSI Erick Thohir Ajak Staf Pelatih Timnas Indonesia Makan Martabak, Apa Katanya?

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak staf pelatih Timnas Indonesia makan martabak (Foto: Instagram/@erickthohir)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, ajak staf pelatih Timnas Indonesia makan martabak. Apa kata mereka?

Momen santap martabak dibagikan oleh Erick melalui akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Jumat (7/2/2025). Pada momen tersebut, ia menyajikan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Landzaat, dan Gerald Vanenburg martabak manis coklat dan keju.

1. Kesan

Erick kemudian menanyakan bagaimana kesannya terhadap martabak. Landzaat mengatakan sangat suka dengan kudapan yang juga sering disebut terang bulan itu.

“Mantap banget, saya suka ini,” kata Landzaat, yang memang punya darah keturunan Indonesia.

2. Tak Berhenti

Sementara, Kluivert dan Vanenburg tak bisa berhenti mengunyah martabak. Ada pun, Pastoor terlihat paling serius di antara keempatnya. Netizen menyebut, mantan pelatih Almere City itu memikirkan taktik sambil menguyah martabak.

“Coach Alex (Pastoor) benar-benar amati secara detail makananya, tekstur rasanya, dan mengolah dengan lembut di mulutnya. Enggak kebayang nanti pas latih amati secara detail pemainya, formasinya, dan kelemahan lawan,” tulis akun @seput*** di kolom komentar.