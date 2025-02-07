Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketua Umum PSSI Erick Thohir Ajak Staf Pelatih Timnas Indonesia Makan Martabak, Apa Katanya?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |22:16 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir Ajak Staf Pelatih Timnas Indonesia Makan Martabak, Apa Katanya?
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak staf pelatih Timnas Indonesia makan martabak (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, ajak staf pelatih Timnas Indonesia makan martabak. Apa kata mereka?

Momen santap martabak dibagikan oleh Erick melalui akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Jumat (7/2/2025). Pada momen tersebut, ia menyajikan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Landzaat, dan Gerald Vanenburg martabak manis coklat dan keju.

1. Kesan

Dihubungi Patrick Kluivert, Alex Pastoor Tanpa Pikir Panjang Setuju Jadi Asisten Pelatih Timnas Indonesia

Erick kemudian menanyakan bagaimana kesannya terhadap martabak. Landzaat mengatakan sangat suka dengan kudapan yang juga sering disebut terang bulan itu.

“Mantap banget, saya suka ini,” kata Landzaat, yang memang punya darah keturunan Indonesia.

2. Tak Berhenti

Sementara, Kluivert dan Vanenburg tak bisa berhenti mengunyah martabak. Ada pun, Pastoor terlihat paling serius di antara keempatnya. Netizen menyebut, mantan pelatih Almere City itu memikirkan taktik sambil menguyah martabak.

Coach Alex (Pastoor) benar-benar amati secara detail makananya, tekstur rasanya, dan mengolah dengan lembut di mulutnya. Enggak kebayang nanti pas latih amati secara detail pemainya, formasinya, dan kelemahan lawan,” tulis akun @seput*** di kolom komentar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177370/febrianto_wijaya_siap_maju_sebagai_ketua_umum_pssi_sulawesi_barat_febriantowijaya-evMc_large.jpg
Mantan Pemain VfB Stuttgart Maju Jadi Ketum PSSI Sulawesi Barat, Didukung Banyak Pesepakbola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176890/rapat_exco_pssi_menunggu_arahan_ketua_umum_erick_thohir-Ofea_large.jpg
Rapat Exco PSSI soal Nasib Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Tunggu Arahan Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643721/timnas-indonesia-tiba-di-tanah-air-usai-berjuang-di-piala-dunia-u17-2025-kha.webp
Timnas Indonesia Tiba di Tanah Air usai Berjuang di Piala Dunia U-17 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/timnas_inggris.jpg
Thomas Tuchel Andalkan Sepatu Ajaib untuk Jaga Fokus Timnas Inggris di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement