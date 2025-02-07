Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Piala Asia U-20 2025 akan berlangsung di Shenzhen, China, pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C bersama Iran, Timnas Uzbekistan U-20, dan Timnas Yaman U-20.

1. Jadwal Berat

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

Ada pun, fase grup digelar pada 12-20 Februari. Berkaca dari undian, Timnas Indonesia sudah akan bertemu lawan berat.

Di laga pertama, Garuda Nusantara akan bersua Timnas Iran U-20. Pertandingan itu akan berlangsung di Shenzhen (China) pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

2. Pemusatan Latihan

Tentu, Timnas Indonesia U-20 diharapkan dapat lolos dari fase grup dan melaju hingga semifinal. Sebab, empat peserta di babak empat besar akan otomatis lolos untuk mewakili Asia di Piala Dunia U-20 2025.

Sadar akan berjumpa lawan berat, Timnas Indonesia U-20 sudah bersiap sejak awal Januari 2025. Pemusatan latihan (TC) hingga laga uji coba bertajuk U-20 Challenge Series 2025 sudah digelar.